Джон Джеррисон, 46-летний австралийский банкир: как я впустую потратил свою жизнь

Жизнь проходит так быстро…

Часто мы даже не осознаем, насколько наша жизнь не похожа на ту, какой мы ее представляли себе в надеждах и мечтах. Так легко согласиться на работу или на отношения, которые на самом деле — не то, о чем вы мечтали. И за счет этих решений («которые всегда можно исправить», утешаем мы себя) так легко превратиться в человека, которым вы всегда боялись стать.

Джон Джеррисон, 46-летний австралийский банкир, объясняет, как он впустую потратил свою жизнь и стал чужим человеком для самого себя.

Его пост на Reddit наделал очень много шуму в англоязычном интернете. Потому что это текст, который может изменить вашу жизнь.

В отличие от Джеррисона, вы еще можете успеть все исправить.

Моя жизнь прошла вхолостую. Мне 46 лет, и у меня есть для вас один совет. Он пригодится тем, кто прямо сейчас стоит на перекрестке своего пути.

Большинство людей проживает свою жизнь совершенно зря и совершенно не так, как они бы этого хотели.

Меня зовут Джон. Мне нужно облегчить давление в своей груди. Выговориться. Я — 46-летний банкир, который прожил жизнь, абсолютно противоположную той, какую я хотел.

Все мои мечты, мои страсти — этого всего больше нет. Я работаю с 9 до 7. 6 дней в неделю. Все последние 26 лет своей жизни. Я выбрал самый безопасный из возможных жизненных путей. В итоге этот путь изменил меня самого.

Сегодня я узнал, что моя жена обманывала меня все последние 10 лет нашего брака. Мой сын ничего не чувствует по отношению ко мне. Я понял, что пропустил похороны своего отца в обмен ни на что. Я не влюблен, и не путешествую по миру, помогая бездомным.

Все это — совсем не то, о чем я мечтал, когда был самоуверенным юношей в двадцать или около того. Если бы тот малой, каким я был 25-30 лет назад, увидел бы меня сейчас, то зарядил бы мне в морду. Я сам, собственными руками, раздавил все свои мечты.

Давайте начнем с того, каким я был в 20. Мне казалось, что я родился только вчера, и создан для того, чтобы изменить мир. Люди любили меня, а я любил людей. Я был прогрессивным, творческим, спонтанным, готовым пойти на любой риск, молодым человеком.

У меня было две мечты. Я хотел написать книгу, настоящий бестселлер. Во-вторых, я хотел путешествовать по миру и помогать по пути бездомным.

К тому времени свою будущую жену я знал уже четыре года. Юная любовь. Она любила меня за непредсказуемость, за энергичность и способность заставить рассмеяться кого угодно и когда угодно. Мы оба чувствовали себя любимыми в руках друг друга.

Я знал, что моя книга когда-нибудь изменит мир. Я бы на собственном опыте рассказал людям, что все люди разные, и что это здорово. Я бы рассказал им, что каждый имеет право не ходить корпоративным строем и не становиться таким, как все. И это это не «неправильно», а просто по-другому.

В 20 лет я написал первых 70 страниц этой книги. Сейчас мне 46, и в ней их по-прежнему 70.

Когда мне было 20, я уже попробовал себя в качестве альпиниста в Новой Зеландии и на Филиппинах. Я планировал большое путешествие по Азии, потом еще одно — по Европе, и главное — по Америке (я живу в Австралии, кстати). Знаете, в скольких странах я побывал к своим 46? В двух: Филиппины и Новая Зеландия.

Я не знаю, когда именно все пошло не так. Мне очень жаль. Мне было 20. Я был единственным ребенком в семье. Мне нужна была стабильность и прочная опора под ногами. Поэтому сначала я пошел в университет, а потом получил работу, которая стала диктовать мне, как жить.

Я всегда работал с 9 до 7. О чем я только думал?

Как я мог превратить свою жизнь в одну сплошную работу? Я прихожу домой, ужинаю, немного снова сижу в бумагах, а потом ложусь спать. В 10 вечера. Потому что завтра мне снова нужно проснуться в 6 утра. Боже мой, я даже не могу вспомнить, когда я в последний раз занимался любовью со своей женой.

Вчера она не выдержала, и призналась, что изменяет мне вот уже 10 лет. 10 лет. Кажется, это слишком долго для того, чтобы я мог не заметить? Больно даже не это, а то, что она говорит, будто я изменился. Я уже не тот мужчина, за которого она выходила замуж. Что произошло за эти десять лет? Я не помню, что происходило в эти годы. Не могу вспомнить ничего, кроме работы. В эти годы я был банкиром. Но не был мужем. И не был самим собой.

Кто я? Что со мной случилось? Я даже не в состоянии потребовать развода или наорать на нее. Я даже не могу плакать. Когда она призналась мне в своих изменах, я ничего не почувствовал. Я не могу пустить слезу даже сейчас, когда пишу этот текст.

Если честно, мне плевать, что жена обманывала меня. Куда важнее другое озарение, которое на меня снизошло: я умираю. Изнутри. И умираю гораздо быстрее, чем кажется.

Что случилось с тем веселым, рисковым и энергичным парнем, который мечтал везде побывать и изменить мир? И что случилось с той девушкой, которая когда-то была первой красавицей школы, а теперь прозябает рядом со мной? Боже, я действительно пользовался популярностью у девочек в школе! И в университете тоже. Но я хранил ей верность. Каждый день. Всю свою чертову жизнь.

Помните, я когда-то рассказывал, что пробовал заниматься альпинизмом? Это было на втором или третьем курсе колледжа. Я работал на пол-ставки в местном ресторанчике официантом и спускал все, что зарабатывал. Теперь я пытаюсь сэкономить каждую копейку. Не помню, когда в последний раз тратил время и деньги на что-то забавное. На себя.

Самое грустное во всем этом то, что сейчас я даже не знаю, чего хочу. Т.е. я понимаю, что жизнь не мешало бы как-то изменить, но не знаю, как.

Мой отец умер десять лет назад. Я помню, как мне позвонила мама, и сказала, что ему все хуже и хуже. Мне было жаль старика, но я был слишком занят для того, чтобы ехать домой: передо мной маячила перспектива большого повышения. Я откладывал свой визит снова и снова, надеясь, что отец дождется меня прежде, чем умереть. В итоге он умер, а я получил свое повышение. Вот только теперь я понимаю, что к тому моменту не видел его 15 лет.

Когда он умер, я сказал себе, что это не имеет большого значения. В конце концов, мы и так не встречались: у нас были натянутые отношения. Я атеист. И нашел себе оправдание: отец уже мертв, и ему уже все равно, приехал я к нему или нет.

Рационализация — все, что нужно, чтобы плодить бесконечное количество оправданий. И еще прокрастинация. «Я обязательно это сделаю. Но когда-нибудь позже». В конце концов, финансовая безопасность — вот самая главная забота в жизни.

Теперь я понимаю, что серьезно ошибался. Не поймите меня неправильно: я не хнычу, а просто предостерегаю вас: не тратьте неуемную энергию своей юности на золотого тельца. Не тратьте свою юность на бесконечные попытки побыстрее повзрослеть. Я теперь очень сожалею о том, что позволил работе забрать всю мою жизнь без остатка. Я сожалею, что превратился в ужасного мужа, но в хорошую машинку по деланию денег.

Я жалею, что не закончил свою книгу, что так и не начал путешествовать по миру. У меня нет сильной эмоциональной связи со своим сыном. Я потерял его так же, как мой отец потерял меня. Из эмоционального и веселого парня я превратился в бумажник.

Если вы читаете этот текст, и впереди у вас вся жизнь, пожалуйста, не откладывайте ее на потом. Не оставляйте свои мечты на потом. Попробуйте потратить всю свою энергию на то, что вам на самом деле хочется делать. Не сидите в интернете все свое свободное время (если интернет — не главная страсть вашей жизни).

Пожалуйста, сделайте что-нибудь со своей жизнью, пока вы молоды. Хорошенько повеселитесь. Не забывайте о своих друзьях и своей семье. Не тратьте свою жизнь понапрасну. Стремитесь реализовать свои амбиции — прямо сейчас, а не когда-нибудь позже. Не становитесь похожим на меня.

Извините за этот длинный пост, я просто не мог его не написать.

P. S. Моя привычка откладывать все на потом и желание зарабатывать деньги привели меня к тому, что теперь я — мертвый внутри, старый и усталый человек. Это правда.