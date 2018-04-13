Тестирует редакция: нужна ли на кухне посудомоечная машина

Знай свое место! Но случилось так, что пока я была в отпуске, муж сделал ремонт на кухне и оставил нишу для посудомойки. В ней три года прекрасно располагался собачий лежак, и это было к месту — любимое лежбище питомца. Но настал день, когда редакции предложили протестировать полностью встраиваемую посудомойку Midea MID60S510, и она к тому же подходила нам по параметрам для ниши. Вариантов не было: брать и тестировать, решил муж, не думая о чувствах собаки. Коммуникации все были готовы, машину подключили за 40 минут, и тут я поняла, что женщина все же должна принимать участие в ремонте: ниша, в которой встала машинка, была абсолютно неудобна мне, хозяйке. Открывая ее на себя, я не мола подойти близко к ящикам, куда надо было ставить чистую посуду. А уж если дочке приспичило выбросить что-то в мусор, то мне тоже приходилось закрывать посудомойку, давая ей возможность открыть дверь, где стоит мусорное ведро. Такая же история — доставать из ящика моющее средство. Сначала надо закрыть посудомойку, а потом открыть другую дверь и достать многофункциональную таблетку. Снова открыть посудомойку и положить средство в специальную нишу, защелкнуть дверцу, выставить режим и только потом закрыть посудомойку. Отсюда совет: когда проектируете кухню и выбираете нишу для машины, что будет мыть вашу посуду, хорошо подумайте и все мысленно взвесьте. Первое дело для посудомойки — ее место. Нам не повезло. Но мы привыкли. Не просто чисто, а безупречно чисто В посудомойку прекрасно входит вся грязная посуда семьи из четырех человек. Расставить и поставить все можно как удобно, как захочется (только крутануть вентилятор, чтоб не задевал, а то будет звук издавать). Ни разу ничего не побилось, отмывает даже сильную грязь с первого раза. Такое чудо произошло с ложками. У нас есть любимые чайные ложи с тоненькими ложбинками на ручках. Очистить их можно, только долго и тщательно натирая содой, а тут сюрприз: не только ложки, а вообще все приборы сияли, как в рекламе. Это при том, что мы еще не засыпали в специальный резервуар соль. С ней посуда, даже кастрюли, просто скрипели от чистоты. В общем, все, что было написано на пачке: защищает от накипи, устраняет подтеки жира и защищает стеклянную посуду — все правда. Никаких остальных «прибамбасов» — ополаскивателей, экспресс-сушек, обезжиривателей и так далее — мы не покупали, как-то ни к чему. Третий этаж Честное слово, больше всего меня угнетала и пугала сборка и разборка посудомойки: помню, какая война шла в доме тети, прямо до настоящей ссоры — кто закладывает посуду, кто ее чистую достает. С этим как-то обошлось, все с радостью сами запихивали грязное и доставали чистое, правда, забывали про третий этаж посудомойки — мой любимый. Дело в том, что в моделях посудомоек, которые я видела раньше, для столовых приборов были специальные, разделенные на секции корзинки. Как бы ты ни ставил в них ложки-вилки, процентов 50% приходилось перемывать. В этой же посудомойке наверху был третий этаж: для каждого прибора своя секция. Кладешь набок вилку или ложку, нож — открываешь и радуешься: чисто, ничего не надо перемывать. Кстати у каждой корзины есть удобная ручка! Функции: для тех, кто с бронепоезда Честное слово, функций у посудомойки полно, начиная от 15-минутного промывания до экомытья. Для выбора нужного цикла, настройки температурного режима и использования дополнительных функций предусмотрены кнопки, расположенные на фронтальной панели. Здесь же находится дисплей, на котором можно просмотреть важную информацию. А еще есть таймер. Благодаря ему можно перенести начало работы предварительно загруженной машины на удобное вам время. Что еще? Она большая, удобная. Воды тратит немного (муж за счетчиком следил), а моет качественно. Теперь я точно знаю, для чего нужна посудомоечная машина. Она действительно облегчает жизнь. Привыкла к ней очень быстро, не изучая инструкции, и теперь даже не представляю, как раньше я справлялась без нее. И тут я вспомнила, почему посудомойка меня спасла: я терпеть не могу просыпаться и видеть гору посуду в раковине, а к вечеру мыть ее сил нет. И вот дорогой супруг или дочь моют ее ночью, когда мы с сыном спим, а я слышу, как грохочет ящик, звенит посуда и льется вода… в результате вместо благодарности — раздражение. Теперь же этого просто нет.