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Лунный посевной календарь на 13 апреля 2018 года
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Лунный посевной календарь на 13 апреля 2018 года 

7dach.ru 27 минут назад
Фото: 7dach.ru
27 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
Знак Рыб  Продолжается удачный период для посевов и посадок: сейте зеленные культуры, корнеплодные овощи, цветы, лекарственные растения. Хорошее время для проращивания картофеля (подготовить клубни к посадке можно различными способами), а в южных регионах его уже можно высаживать.
Оптимальная пора для весенней посадки деревьев и кустарников (плодовых и декоративных), хвойных культур. Хорошо высаживать землянику: если своего посадочного материала нет (или мало), заранее выберите сорт (в том числе ремонтантный), а узнать критерии качественной рассады помогут советы опытных дачников.
Ухаживайте за рассадой: на пользу пойдет полив и рыхление почвы, удачная пора для корневых и внекорневых подкормок (органических). В хлопотах вокруг овощной не забывайте об уходе за цветочной. Если есть возможность, соорудите парник для выращивания рассады: вольная жизнь пойдет ей только на пользу!
Будут удачны проведенные сегодня прививки, хорошо укоренятся черенки. Безболезненно растения перенесут пасынкование, прищипывание побегов, удаление лишних бутонов, ослепление почек.
Отличный период для любых работ с почвой: перекопки и вспашки, рыхления, окучивания и мульчирования. Владельцам больших угодий наверняка пригодятся советы по выбору помощника для обработки земли — культиватора, а хозяевам небольших участков реально облегчить земляные работы помогут усовершенствованные механические чудо-инструменты: лопата, копалка, вилы.
Не рекомендована заготовка земляных смесей и обработка от вредителей и болезней.
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