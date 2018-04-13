Дорога к себе: как путешествия изменили жизнь великих людей

Их путь к триумфу начался с долгой дороги. И кто знает, как бы сложилась их жизнь, если бы однажды в нее не вклинилось рискованное путешествие.

Путешествия часто помогают повернуть жизнь в новое русло и отыскать свое предназначение. Для этого достаточно вспомнить истории известных и успешных людей из разных областей. Объединяет их, помимо любви к приключениям и жажде открытий, то, что все они были и остаются борцами, творцами, революционерами и мечтателями.

СТИВ ДЖОБС Основатель компании Apple и «отец цифровой революции» Стив Джобс в юности, несмотря на то что был бунтарем, уже в старших классах подавал большие надежды как один из самых успевающих учеников, а затем поступил в престижный Рид-колледж. Но внезапно предпочел променять обучение на богемный полубродячий образ жизни. Прогуливал пары, неделями жил у знакомых, пробовал легкие наркотики — ведь на дворе стояли 70-е — расцвет эпохи хиппи, и дух творчества и свободная любовь витали в воздухе. В феврале 1974 года Стив Джобс устроился техником в молодую компанию-производитель видеоигр Atari. Получая 5 долларов в час, он должен был тестировать игры и искать в них баги. Но помимо этого Стив выдвигал смелые и оригинальные предложения по дизайну, что было высоко оценено главой фирмы. Однако исследователю такая работа была неинтересна. Уже через полгода он объявил, что уезжает в Индию в поисках духовного просветления. Руководство Atari так ценило молодого сотрудника, что даже оплатило Стиву часть расходов на билеты в надежде, что после возвращения, когда бы оно ни состоялось, Стив вернется работать к ним. После 7 месяцев духовных поисков загоревший до черноты, похудевший и просветленный, Джобс вернулся в США и даже снова вышел в Atari. Но из поездки он привез не только загар: Индия научила его мыслить нестандартно и искать ответы на главные вопросы: «Кто я?» и «Чего хочу достичь?» А хотел Джобс многого, как минимум — изменить мир! После возвращения из Индии Стив увлекся «Клубом самодельных компьютеров», куда привел его старый друг Стив Возняк . На встречах, проходивших в гараже безработного инженера, энтузиасты размышляли о внедрении в жизнь новых технологий. Но пока прочие ограничивались разговорами о светлом будущем, Стив Джобс уговорил Стива Возняка собрать и, что важнее, запустить в продажу изобретенный им компьютер. Для этого Джобс продал свой микроавтобус и создал компанию Apple Computers, впоследствии ставшую корпорацией Apple. С вероятностью 58% сейчас вы читаете этот текст с одного из устройств, появление которых стало возможным благодаря Стиву Джобсу и той самой поездке — поездке в Индию. И кто знает, может быть, та самая i — это India?

МАХАТМА ГАНДИ Имя миротворца и борца за равноправие Махатмы Ганди стало во всем мире нарицательным. Однако далеко не всем известно, что Махатма — не имя, а звание, которым нарек его писатель Рабиндранат Тагор. Означает оно «великая душа». И хотя скромный Ганди до конца жизни протестовал против громкого титула, в историю он вошел именно так. Родился Ганди в религиозной семье, принадлежащей к касте торговцев, и был воспитан со всей строгостью: богослужение в храмах, принятие обетов, соблюдение постов, строжайшее вегетарианство, самоотречение, чтение священных книг индусов, беседы на религиозные темы — все это составляло духовную жизнь семьи юного Ганди. В 19 лет Мохандас (так нарекли его при рождении) Ганди отправился в Лондон получать юридическое образование. Эта поездка оказала неизгладимое впечатление на будущего борца за независимость Индии. Ганди стремился понять основы силы Британской Империи, а вместе с тем получить профессию, которая бы позволяла ему как можно лучше служить своему обездоленному народу. Дома его ждали родные, мать, жена и маленький сын. Молодой Ганди досконально овладел умением одеваться по-европейски и вести себя в обществе, даже брал уроки европейских танцев и музыки. Однако все это было только лишь внешней стороной его жизни. Именно в Англии его «поиски истины», попытки понять мир и найти свое место в нем достигли пика. Как ни странно, только в Англии и в английском переводе Ганди ознакомился со священными книгами индуизма. Огромное впечатление произвела на него книга «Свет Азии», посвященная буддизму. Он читал и Коран, Ветхий и Новый заветы Библии. В полнейший восторг привели его слова Христа из Нагорной проповеди: «А я вам говорю не противиться злу. И если ударит тебя кто-то по правой щеке твоей, подставь ему и вторую. А кто захочет тебе иск учинить и забрать рубашку твою, отдай и плащ ему». За три года Ганди достиг своей цели — познал мир европейской культуры и религии, получил профессию и в то же время остался настоящим патриотом своей униженной страны. Именно тогда Ганди сформулировал свои главные принципы: непротивление злу насилием и равенство всех людей независимо от их рождения. Вернувшись в Индию, он предпочел не работать по профессии, а посвятил все силы борьбе за независимость родной страны. За свои убеждения Ганди поплатился жизнью, но оказал влияние на миллионы людей во всем мире. Без Ганди и его политически-нравственного учения наш мир был бы другим. Без него не было бы ни афроамериканского пророка Мартина Лютера Кинга, ни советского диссидентского движения, ни польской «Солидарности», ни чешской бархатной революции конца 1980-х.

СЭР ТОМАС ЛИПТОН Английский бизнесмен родился в небогатой семье в шотландском Глазго, его детство прошло в бакалейной лавке отца, где он помогал родителям. Но свое будущее Томас представлял другим. Поэтому в 14 лет он устроился юнгой на корабль, а потом и вовсе сбежал в Америку, имея в кармане всего 8 долларов. В «стране равных возможностей» юному Томасу пришлось сполна хлебнуть тягот жизни: он брался за любую самую тяжелую и малооплачиваемую работу. Но все же Томас не сдался. И удача улыбнулась ему через 4 года, когда он устроился клерком в один из преуспевающих бакалейных магазинов Нью-Йорка. Именно там будущий владелец чайной империи получил знания по торговле и маркетингу, которые помогали ему всю жизнь. Сколотив в Нью-Йорке небольшой капитал в 180 фунтов, Томас Липтон вернулся на родину и открыл свою первую лавку, где в целях экономии выполнял самостоятельно всю работу: от разносчика заказов до закупки сырья у производителей. Капиталистическая Америка научила Томаса Липтона главным правилам бизнеса, именно они помогли ему не отступать от начатого, добиваться цели во что бы то ни стало и использовать даже неудачи, чтобы развивать свое дело. Однажды суда Томаса Липтона попали в шторм, и ему пришлось избавиться от всего груза. На каждом ящике с листьями чая, сброшенном в воду, он велел написать: «Пейте чай Lipton». В 25 лет Томас Липтон владел уже 20 магазинами по всей Шотландии, а к концу жизни его состояние оценивалось в несколько миллионов фунтов. Компания Lipton — его детище — стала одним из лидеров рынка. А чай обрел миллионы поклонников. В 2017 году, спустя 86 лет после смерти Томаса Липтона, в честь признания его заслуг как новатора и популяризатора чайной культуры по всему миру компания Unilever выпустила эксклюзивную коллекцию чая Sir Thomas Lipton, в полной мере отражающую идеалы сэра Липтона по сбору и купажированию изысканного чая с неповторимым вкусом и ароматом с плантаций Индонезии, Кении, Танзании и Шри-Ланки.