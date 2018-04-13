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«Чувство меры — дар богов»: Ирина Хакамада призвала одеваться в соответствии с возрастом
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«Чувство меры — дар богов»: Ирина Хакамада призвала одеваться в соответствии с возрастом 

Eva.ru 23 минуты назад
Фото: Eva.ru
Политик и публицист Ирина Хакамада часто размышляет в микроблоге на различные темы и дает подписчикам советы по интересующим их вопросам и ситуациям. Сейчас женщина решила еще и затронуть тему моды, посредством личного микроблога призвав людей одевать вещи, которые подходят им по возрасту.
Мода всегда вызывала множество споров и разговоров. Кто-то следит за ней, кому-то абсолютно все равно. Но бывает такое, что люди просто выглядят нелепо и тут зачастую вопрос стоит не в причудах тенденций, а немного в другом. Именно на это обратила внимание политик, теле— и радиоведущая и писательница, призвав людей приобретать вещи, соответствующие возрасту. «На любую тусовку, даже самую отвязную, одеваться надо в соответствии с возрастом. Не подчеркивая его, но и не игнорируя. Чувство меры — дар богов»
Такое обращение не осталось без внимания подписчиков Хакамады. Они отметили правильность слов женщины. Причем особо они обратили внимание на то, что этому совету должны следовать не только простые люди, но и приличная часть знаменитостей, постоянно мелькающих на экранах телевизоров. «Вкус это внутреннее состояние гармонии с самим собой. Если человек сам себе гармоничен в своём образе, то и другим передастся этот посыл. Но, увы, не каждому дано!» «Вы — женщина без возраста, мой вечный мотиватор. Гармоничны во всех проявлениях. И возраст тут не играет никакой роли. Не все умеют не стареть душой!» «Точнее не бывает! И для звёзд и для улиц в провинции!» «Мне очень нравится вас стиль и чувство меры!» «Согласна. Но вам можно добавить цвета. Сейчас всё-таки весна на дворе!» «Как точно сказано! И вы пример этому!» Кстати, и самой Ирине ее фанаты решили дать несколько советов. Интернет-пользователи обратили внимание на ее наряд и заявили, что несмотря на такое обращение, сама Хакамада выглядит старше своих лет из-за обилия черного цвета в ее гардеробе.
К слову, не так давно Ирину упрекали в плохой пластике и советовали заняться шеей, которая, по словам подписчиков, выдает ее возраст.
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