«Зоя, родилась в Сарове». Девушка без документов встретилась с женщиной, чья дочь пропала в 2009 году

Девушка без документов Зоя Васильева, переехавшая в пермский центр социальной адаптации из монастыря в Верхне-Чусовских городках, встретилась с женщиной, дочь которой пропала в 2009 году. В историях Зои и потерявшейся Лизы Тишкиной есть схожие детали: возраст и город рождения. Корреспондент 59.ru узнал, случайны ли эти совпадения.

Зоя Васильева пришла в женский монастырь в Верхнечусовских Городках в конце прошлого года. Она рассказала, что родилась 7 ноября 1998 года в городе Саров, но подтвердить это не смогла — у девушки не было ни одного документа. 9 апреля Зою увезли из монастыря в центр социальной адаптации в Пермь. Оттуда девушку направили на обследование — анализы не показали проблем с физическим здоровьем. Сейчас с Зоей работает психолог, скоро она получит консультацию психиатра. По наблюдениям корреспондента 59.ru и сотрудников ЦСА, Зоя довольно развитая девушка, и явно где-то училась, но ее слова и поведение не всегда выглядят обычными.

В центре социальной адаптации Зоя чувствует себя комфортно. По мнению местных специалистов, ей не привыкать жить в учреждении — скорее всего, девушка давно находится не в домашних условиях.

— У вас есть шашки или шахматы? Вы интересный человек, я хотела бы с вами сыграть и пообщаться, — заявляет девушка сотруднице центра. Корреспондента 59.ru зовет в боулинг или «затусить в клуб».

— Я бы хотела найти себе там подруг, — добавляет Зоя.

К сожалению, в ближайшее время Зоя вряд ли сможет осуществить задуманное — она плохо ориентируется в городе, и увозить ее далеко от центра социальной адаптации не желательно. Но 12 апреля Зоя смогла увидеться с жительницей Сарова Диной Горшковой, у которой в 2009 году пропала дочь Лиза Тишкина. После школы она не вернулась домой, и больше никаких сведений о ней родные не получали. Информацию о розыске Лизы несколько раз показывали федеральные телеканалы, но она до сих пор не найдена.

Дина Горшкова увидела информацию о девушке без документов, пришедшей в монастырь Верхне-Чусовских городков в интернете, и приехала в Пермь, чтобы познакомиться с ней.

— Очень много совпадений: Зоя говорит, что из Сарова, наша семья живет именно в этом городе. Год рождения Зои и моей дочери Лизы тоже совпадает — 1998-й, — говорит Дина. — В статье 59.ru я читала, что девушка из монастыря говорила о музыке Баха — моя дочь могла это делать, она училась в музыкальной школе.

Но внешне Зоя не показалась Дине Горшковой похожей на пропавшую дочь Лизу.

— Мать сразу видит и понимает, где ее ребенок, а где нет. Зоя — это не повзрослевшая Лиза, — уверенно заявляет Дина, посмотрев на фотографию девушки из монастыря.

Оказалось, что Зоя не является родственницей Дины

Позднее полиция Чусового сообщила, что они брали у Зои анализ ДНК, и сравнивали его с тем, что сдавала Дина. Выяснилось, что девушка из монастыря и мать, потерявшая единственную дочь девять лет назад — не родственницы. Но Дина Горшкова все равно решила увидеться с Зоей — все же, земляки. Для этого она приехала в Пермь на поезде. Приехала не с пустыми руками, привезла девушке фрукты, сладости и игрушечную собаку — читала, что Зоя любит животных.

Вместе с мамой Лизы Тишкиной в Центр социальной адаптации приехали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. Они уже искали в базе пропавших людей девушек, похожих на Зою. Чтобы лучше представлять как она выглядит, поисковики решили увидеть бывшую жительницу монастыря лично. Гостьи привезли Зое новую модную футболку.

Зоя встречает гостей благосклонно, сразу изучает подарки, но настроение девушки меняется, как только спрашивают о Сарове.

— Это закрытый город, а я военнообязанный человек, не могу распространять о нем информацию, — чеканит Зоя.

— Зоя, Дина тоже из Сарова. У нее пропала дочь. Может быть, ты ее видела? — спрашивают волонтеры.

— Я не всех в Сарове знаю. Если вы кого-то потеряли, вам лучше обращаться в прокуратуру , там есть отдел по розыску, — советует Зоя.

Но посмотреть на фотографию пропавшей Лизы Тишкиной Зоя все-таки согласилась.

— Нет, я ее не видела, — реагирует девушка. — Все, теперь я свободна?

Получив утвердительный ответ, Зоя забирает подарки и уходит в свою комнату. Встреча с Диной не принесла новой информации не о личности Зои, ни о том, что в 2009 году случилось с 11-летней Лизой Тишкиной. Поэтому любая информация о них обеих по-прежнему очень важна.

На вид девушке, представившейся Зоей Васильевой, 20-30 лет, рост — 175 сантиметров, среднее телосложение. Говорит с южнорусским акцентом. Если вы знаете ее настоящее имя, возраст, место рождения и владеете информацией о том, где живут ее родственники, полиция просит позвонить по телефонам: 8 (34256) 6-48-22, 8 982 456-43-19. Также вы можете отправить сведения о Зое на нашу электронную почту.

Лиза Тишкина пропала, когда ей было 11 лет Мама пропавшей в 2009 году 11-летней жительницы Сарова Лизы Тишкиной просит жителей Прикамья присмотреться к фотографии девочки. Если вы когда-либо видели ребенка или девушку с похожей внешность, вы можете написать об этом на нашу электронную почту — все сведения будут переданы полиции и матери Лизы Дине Тишкиной.