«Без секса и мастурбации я живу больше года»: исповедь анонимного сексоголика из Екатеринбурга

Они собираются вечером после работы, садятся в круг и признаются в своих зависимостях — от алкоголя, наркотиков, еды, секса, игр. Об этих встречах не знают их коллеги, друзья, а иногда и семьи. Это самые обычные екатеринбуржцы, глядя на которых, вы и не подумаете, что у них есть такие скелеты в шкафу. Мы попросили рассказать об анонимных сообществах Екатеринбурга самих участников.

Сегодня наш герой — сексоголик Александр. Ему чуть за 40, о своей зависимости от «употребления похоти» (именно так сами сексоголики называют свою проблему) он говорит ровно так же, как мог бы говорить о любви к сладкому. Спокойно, рассудительно, без всякого стеснения. Он входит в сообщество анонимных сексоголиков и раз в неделю участвует в собраниях.

«Похоть — это не секс, это вообще не физиологическое явление»

Сексоголизм — это зависимость, как мы часто говорим, от похоти, сексуальных наслаждений. По сути это можно сравнивать с зависимостью от веществ, удовольствия играют ту же роль, что и наркотики или алкоголь. Обычный человек выпил в праздник, а остальное время живёт спокойно, а зависимый так не может. И, самое главное, зависимый — это тот, кто страдает не столько от употребления, сколько от последствий. У алкоголиков бывают запои, здесь тоже может быть подобное. И одержимость. Поэтому программа появилась на основе 12-шаговой программы сообщества анонимных алкоголиков с его разрешения.

В сообществе анонимных сексоголиков мужчины и женщины делятся своим опытом, силой и надеждой, чтобы решить свою общую проблему и помочь выздоравливать другим. Единственным условием для членства является желание остановить похоть и приобрести сексуальную трезвость.

В нашей литературе есть такое определение: похоть — это не секс, это вообще не физиологическое явление. Она напоминает щит из эгоцентричных фантазий, который отделяет меня от реальности. Это может проявляться в просмотре порно, частой смене партнёров. Кажется, что очередной партнёр обязательно сделает тебя счастливым. Человек не обращает внимания на какие-то моральные аспекты, может изменять. У кого-то это проявляется в виде сексуальных извращений. Или женатый человек может сидеть ночами на порносайтах, несмотря на то, что его могут застукать или он не выспится перед работой.

Страдания такие же, как у алкоголика или наркомана — уныние, ощущение тупика, депрессии, частые вспышки нервозности, гнева, поиск виноватых. За годы это сказывается на характере, поведении, отношениях с близкими. Человек подчас переступает границы здравого смысла. Я думаю, что абсолютно все преступления на сексуальной почве, любые виды извращений — это всё совершают люди зависимые, сто процентов. Вообще зависимым может быть человек любого возраста, пола, социального статуса. Для болезни нет границ.

«Я понимал, что это ненормально, но сделать ничего не мог»

У меня это стало проявляться в подростковом возрасте, всегда действиям предшествовали фантазии, иногда чем-то или кем-то спровоцированные. Потом мне нужно было постоянное получение сексуального удовольствия в какой-то форме — секс, мастурбация. Разрывы отношений переносил болезненно. Одержимость проявлялась по-разному, при этом я ощущал, что болезнь прогрессировала, требуя большего. Кто-то осуждал меня, кто-то нет. Я понимал, что это ненормально, но сделать с собой ничего не мог. Не раз давал себе клятвы перестать делать то, что считал неприемлемым, но не всё и не всегда получалось.

У меня были отношения, которые измерялись годами, я даже был в браке несколько лет. Но, как я уже понял из нашей литературы, поскольку я был зависим, я и притягивал к себе таких же людей с отклонениями. У меня были эгоистичные женщины, своенравные, я часто пытался под них построиться, чтобы был доступ к употреблению похоти. Но всё равно отношения не складывались, мы ссорились, расставались. А в одиночестве мне тоже было некомфортно. Прибегал снова к привычным формам употребления, включая порносайты, сайты знакомств, вступая в отношения, не особо задумывался, насколько мне подходит этот человек, и о том, как ко мне реально относятся. Похоть вытесняла здравый смысл.

«На силе воли я воздерживался 2–3 недели и срывался»

О сексоголиках я узнал несколько лет назад от анонимного наркомана, знакомого, с которым мы росли вместе. Как-то при встрече он сказал, что торчать можно от чего угодно, и стал перечислять: наркотики, алкоголь, игры, деньги, секс, работа и так далее. Как секса коснулся, мне сразу отозвалось.

В интернете нашел сайт сексоголиков, через него контакты людей из группы, пообщались, понял, что мне необходима помощь. Я был тогда в употреблении, встречался с женщиной, не готов был мгновенно всё поменять в своей жизни. Психологически было трудно прекратить отношения, которые уже тогда длились более полутора лет, и вообще отказаться от любого вида секса.

Стал читать литературу, изредка посещать собрания по скайпу, потом рассказал ей как близкому человеку о программе, она не одобрила, стала утверждать, что это секта, хотя я понимаю, что это были манипуляции с её стороны. В какой-то момент понял, что впервые сам буду выходить из отношений. После расставания меня снова стало тянуть на какое-то употребление. На силе воли я воздерживался ненадолго, 2–3 недели, и срывался. И понял, что надо по-нормальному работать в 12-шаговой программе, найти наставника, регулярно посещать собрания.

Группа на тот момент существовала недавно, было немного людей, но желание выздоравливать объединяло нас. Кто-то имел опыт в параллельных сообществах, это тоже помогло. Большое впечатление на меня произвела поездка на ежегодный конвент сексоголиков в Москву, встретил там много людей, послушал, как выздоравливают, меня это очень воодушевило и зарядило. В сообществе я ощутил поддержку и понимание — это было очень важно для меня.

Человек в программе должен быть в трезвости. Если он в официальном браке, то секс возможен с супругом или супругой противоположного пола. Если не состоит в браке, то никакая форма секса не разрешена, в том числе с самим собой. Иначе выздоровление не пойдёт — это принципиально, как бы строго ни звучало. В этом состоит определение трезвости анонимных сексоголиков.

«Выздоровление занимает годы»

Наша группа в Екатеринбурге собирается регулярно, раз в неделю, но по сути в группе только несколько человек (мужчины и женщины). За всё время, что я хожу на собрания, у нас побывали не больше 20 человек, мало кто остаётся. В начале собрания представляемся: я Александр — сексоголик. Зачитывается молитва, называются шаги, дальше из литературы читается отрывок или два, чтобы задать тему, бывает, задаётся свободная тема. И высказываемся. Это не группа поддержки, группа сочувствующих или роста, здесь не принято жаловаться. Люди делятся опытом, силой, надеждой, рассказывают, в каком состоянии находятся, что чувствуют, как работает опыт шагов в их жизни.

Это достаточно свободно: хочешь — ходи, хочешь — нет, никто тебя не обязывает. Но тут нужно работать, может, это даже сложнее, чем на работе или в семье, потому что отдушину, которая у тебя всегда оставалась, приходится закрывать и искать в боге то, что ты искал в этом употреблении. Программа не религиозная, это бог, как мы его понимаем, для кого-то конкретный, для кого-то разумная материя, просто высшая сила, то, во что можно верить, то, что сильнее нас и нашей болезни, то, что обязательно поможет нам.

Выздоровление занимает годы. Изменения происходят постепенно, ты видишь, как меняется твоя жизнь, люди вокруг, близкие, коллеги, потому что меняешься ты сам, кто-то исчезает из твоей жизни, иногда даже старые знакомые, но ты не сожалеешь об этом, понимаешь — значит, так надо, и от осознания становится только легче. Тут нет шаблонов: пришёл, вот это сделал — и через год или два выздоровел. Каждый проходит через боль, страхи, сомнение, неверие. У кого-то бывают срывы. Все непросто, но кто это принял и поверил, тому это помогает.

Сообщество анонимных сексоголиков малочисленно. У нас полуторамиллионный город и очень небольшая группа, во многих городах их вообще нет, где-то 1 человек. В Питере группа больше, 6–7 постоянных участников. А в Москве вообще несколько групп. У наших участников возраст разный, самому молодому около 30 лет, есть и пенсионеры, которые только в 65 понимают, что у них эта проблема, соглашаются с этим, как бы странно и смешно это ни звучало.

Без секса и мастурбации я живу больше года. Очередной шаг также мне кажется сейчас непростым, как когда-то программа в целом. Но трудности меня не пугают. Как говорится, дорогу осилит идущий. И в этом большая заслуга программы, нашей группы, сообщества и, конечно, бога, с которым я учусь проживать каждый день, обращаясь к нему с просьбой оставить меня трезвым только сегодня.

Комментарий специалиста

Врач-сексолог, психотерапевт, вице-президент Межрегиональной общественной организации «Профессиональное объединение врачей-сексологов» Андрей Булах:

— Сексоголия — это вопрос зависимости от удовольствия. Если алкоголь или наркотики вредят здоровью, то здесь человек только осознаёт, что ему это мешает жить. У меня был опыт общения с такими сообществами в Москве, по моим наблюдениям, это такое объединение по интересам, по крайней мере, люди из этой среды оценивают это как тусовку, где можно встретиться, обсудить свои проблемы. А когда мы им предлагаем реальное решение проблемы, потому что это болезнь, которая требует терапии, они все отказываются, не идут к психиатрам и сексологам.

Как для любой зависимости, для сексоголизма есть определённый алгоритм лечения. Если острый процесс, назначается медикаментозная терапия, потом специфические техники, а потом, когда они уже прошли терапию, они могут объединяться. Хотя в вопросе зависимости от секса, как правило, немного другой механизм — не клубы и не объединения.

В первом материале проекта мы рассказывали историю анонимного алкоголика Василия, а во втором — наркомана Олега.