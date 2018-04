В высших кругах: чем занимаются знаменитые жены политиков 

Мы с ним люди не то что из разных миров — из разных вселенных! Но бывает, что люди с непересекающихся жизненных орбит случайно встречаются, и оказывается, что они подходят друг другу, как части одного пазла. Так случилось и с нами. Возникла необъяснимая сила притяжения. И банальная фраза «Я без тебя не могу» стала абсолютной реальностью,

так описывала свои чувства Татьяна Навка в одном из интервью.

Они познакомились, пообщались и… через три месяца поженились!

Стоит ли говорить, что эта свадьба наделала много шуму? Саркози и так шокировал общественность своим разводом (президент Франции решил расторгнуть с женой отношения в то время, как исполнял обязанности главы государства). А тут первой леди Франции становится итальянка, за которой закрепилось амплуа «пожирательницы мужчин» (вспомним хотя бы роман Карлы Бруни и Мика Джаггера), да и к тому же симпатия переросла в нечто серьезное настолько быстро. А потом вся Франция, как выразились некоторые журналисты, ощутила на себе «эффект Карлы». Президент страны похорошел, его рейтинг стал расти, а Карла… Карла исполняла обязанности посла Глобального фонда по защите матерей и детей против СПИДа, занималась вокалом, записывала песни, родила дочку Джулию (малышка появилась на свет в октябре 2011 года). В интервью для Psychologies в 2013 году (к тому моменту Бруни уже как год была экс-первой леди Франции) она сказала:

Высокая должность — это испытание для любви. Очень жесткое испытание: тут принимаешь либо все, либо ничего.

Не зря Карла вспомнила об испытаниях. Злопыхатели пары особенно активизировались в 2012 году, когда закончился президентский срок Саркози. Все делали ставки, через сколько недель Бруни бросит экс-главу Франции. Но этого не случилось! Как и не случилось «развода» Карлы с музыкой. Мехрибан Алиева, 53 года

Мало того, этот самый супруг сам назначил свою жену на должность первого вице-президента Азербайджана!

Что заставило Смирнову пересмотреть свое решение относительно замужества? Только не говорите, что высокий чин в состоянии переубедить кого угодно. Нет, в данном случае причина более глубокая и весомая.

Для того чтобы выйти замуж, должен быть человек, ради которого ты готова на компромиссы, который вызывает у тебя уважение, восхищение. Тогда невозможное становится возможным. Я встретила такого человека, кроме того, я же не знала, что у него ангельский характер. Я считаю, что наши мужчины слабы, эгоистичны, истеричны, безответственны. С ними невозможно быть женщиной. Можно быть мамой, сестрой (желательно старшей) и совершенно невозможно быть девочкой. Вот все эти слова совершенно не относятся к Анатолию Борисовичу Чубайсу,

призналась Смирнова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Профессиональная деятельность Авдотьи Смирновой лишь подтверждает ее слова. Она пишет сценарии, снимает фильмы (например, в сентябре 2018 года на экраны страны выйдет фильм «История одного назначения», который рассказывает о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой ). А в 2012 году Смирнова основала Фонд «Выход», деятельность которого направлена на содействие решению проблем аутизма в России. Анхелика Ривера, 48 лет Фото: Legion-media.ru Муж: Энрике Пенья Ньета, президент Мексики «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца…» Думаете, это несбыточная мечта? Анхелика Ривера (если вы не знаете, это известная певица и актриса) вас в этом непременно переубедит. В 2008 году 39-летняя мать троих детей знакомится с вдовцом, многодетным отцом, губернатором штата Мехико Энрике Пенья Ньета. Риверу пригласили принять участие в роликах социальной рекламы в поддержку правительства страны, а Пенья Ньета был настолько очарован женщиной и потрясен ее профессионализмом, что решил поблагодарить актрису приглашением на ужин. Поначалу они встречались как друзья (в тот период Анхелика переживала тяжелый развод, а Энрике приходил в себя после смерти супруги), но постепенно они поняли, что уже не могут друг без друга.