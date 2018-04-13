В высших кругах: чем занимаются знаменитые жены политиков

В паре всегда один — ведущий, другой — ведомый, один — первая скрипка, другой — вполне комфортно себя чувствует во второстепенной роли. Но у этих супругов, кажется, есть свой собственный жизненный сценарий. В день рождения Татьяны Навки (13 апреля олимпийская чемпионка в танцах на льду отметит 43-летие) мы подготовили рейтинг звездных мам, про которых уж точно язык не повернется сказать, что они находятся в тени мужа. Хотя их мужья — очень уважаемые и влиятельные политические деятели. Татьяна Навка, 43 года

Фото: visualrian.ru Муж: Дмитрий Песков , пресс-секретарь президента России Владимира Путина Обычно история любви политиков выглядит так: познакомились, когда были юными, родили детей, он вовсю занимался карьерой, а она всю себя посвятила семье. Так вот: история Татьяны Навки и Дмитрия Пескова развивалась совсем по-другому. Начнем с того, что у этих людей было мало шансов пересечься в жизни. Он в постоянных разъездах по государственной службе, она буквально дни и ночи проводит на катке, оттачивая номера для шоу «Ледниковый период». Но в 2010 году на празднике общих знакомых Татьяна и Дмитрий познакомились.

Мы с ним люди не то что из разных миров — из разных вселенных! Но бывает, что люди с непересекающихся жизненных орбит случайно встречаются, и оказывается, что они подходят друг другу, как части одного пазла. Так случилось и с нами. Возникла необъяснимая сила притяжения. И банальная фраза «Я без тебя не могу» стала абсолютной реальностью,

так описывала свои чувства Татьяна Навка в одном из интервью.

Отношения пары развивались довольно долго. К тому же Татьяна и Дмитрий почти два года не подтверждали свои отношения. И даже после появления на свет общей дочери Надежды (Надя появилась на свет 21 августа 2014 года) олимпийская чемпионка ни в одном из интервью не рассекретила имя отца ребенка. Впервые официально пара вышла в свет в конце ноября 2014 года на открытии ГУМ-катка, а летом следующего года Навка и Песков стали мужем и женой. Если вы считаете, что после замужества Татьяна стала домохозяйкой, то заблуждаетесь. Навка продолжила выступать в шоу «Ледниковый период», была звездой мюзикла Ильи Авербуха «Кармен», а зимой 2018 года Татьяна Навка представила зрителям собственный ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лёд! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки! #НадеждаПескова #фигурноекатание Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 29 Мар 2018 в 12:36 PDT Кстати, как призналась фигуристка в интервью «Летидору», она не исключает, что в новом шоу «Аленький цветочек» трехлетняя Надя примет непосредственное участие. Когда видишь успехи малышки на льду, абсолютно не сомневаешься, что талант, упорство и рвение ей передались по наследству. Карла Бруни, 50 лет Фото: www.epa.eu Муж: Николя Саркози , бывший президент Франции Вернемся на 11 лет назад. Ей почти 40 лет, у нее есть сын (на тот момент Орельену было 6 лет), в светском обществе они известна как образованная (училась в престижной швейцарской школе), талантливая (сочиняет музыку, тексты, сама исполняет песни), весьма обеспеченная (в свое время считалась самой высокооплачиваемой моделью в мире) и в то же время свободолюбивая женщина (всем известна ее фраза: «Моногамные отношения кажутся мне скучными»). Ему 52 года, у него трое сыновей (на тот момент Пьеру было 22 года, Жану — 21 год, а Луи — 13 лет), он построил прекрасную политическую карьеру, вовсю готовился к предвыборной гонке и уже стал задумываться о разводе. Как пишут в дешевых романах: «И тут он увидел ее!» Это произошло в конце осени 2007 года на вечеринке общих друзей. Туда все пришли парами, только Карла и Николя были без спутников (разумеется, друзья предумышленно это сделали, они посчитали, что эти двое идеально друг другу подходят).

Они познакомились, пообщались и… через три месяца поженились!

Стоит ли говорить, что эта свадьба наделала много шуму? Саркози и так шокировал общественность своим разводом (президент Франции решил расторгнуть с женой отношения в то время, как исполнял обязанности главы государства). А тут первой леди Франции становится итальянка, за которой закрепилось амплуа «пожирательницы мужчин» (вспомним хотя бы роман Карлы Бруни и Мика Джаггера), да и к тому же симпатия переросла в нечто серьезное настолько быстро. А потом вся Франция, как выразились некоторые журналисты, ощутила на себе «эффект Карлы». Президент страны похорошел, его рейтинг стал расти, а Карла… Карла исполняла обязанности посла Глобального фонда по защите матерей и детей против СПИДа, занималась вокалом, записывала песни, родила дочку Джулию (малышка появилась на свет в октябре 2011 года). В интервью для Psychologies в 2013 году (к тому моменту Бруни уже как год была экс-первой леди Франции) она сказала:

Высокая должность — это испытание для любви. Очень жесткое испытание: тут принимаешь либо все, либо ничего.

Не зря Карла вспомнила об испытаниях. Злопыхатели пары особенно активизировались в 2012 году, когда закончился президентский срок Саркози. Все делали ставки, через сколько недель Бруни бросит экс-главу Франции. Но этого не случилось! Как и не случилось «развода» Карлы с музыкой. “Oh it’s such a perfect day, I’m glad I spend it with you” 🎶 Bon weekend à tous 😘 📽 by @awdidi_pro and @yannorhan #fridaymood #perfectday #loureed #tgif #tapforsound #frenchtouchtour Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial) 6 Апр 2018 в 4:23 PDT Мехрибан Алиева, 53 года

Фото: visualrian.ru Муж: Ильхам Гейдар оглы Алиев, президент Азербайджанской республики Когда начинаешь погружаться в биографию этой женщины, волей-неволей задаешься вопросом: «А что ты успел сделать за время своего студенчества?» Мехрибан успела не только окончить Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова с красным дипломом. Она успела встретить любовь жизни, выйти замуж за этого человека и подарить ему двоих детей (третий ребенок — сын Гейдар — появился у Мехрибан и Ильхама, когда их старшей дочери Лейле было 13 лет, а младшей Арзу — 8 лет). Наверняка вы ждете, что мы закончим рассказ о супругах Алиевых фразой «Родив троих детей, Мехрибан полностью сосредоточилась на заботе о любимом муже и воспитании внуков». Но не тут-то было! Разумеется, Алиева внесла огромный материнский вклад в воспитание своих детей (об успехах Лейлы, Арзу и Гейдара можно написать целую книгу). Ümummilli liderin anadan olmasının 94-cü ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin 13 illiyinə həsr olunan təntənəli mərasim keçirilib. Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999) 10 Май 2017 в 3:53 PDT Но в то же время ей удалось практически невозможное — она на корню сломала стереотип о восточных женщинах, которые обязательно должны находиться в тени своего уважаемого супруга.

Мало того, этот самый супруг сам назначил свою жену на должность первого вице-президента Азербайджана!

Конечно, многих возмутило это решение Ильхама Алиева . Но Мехрибан уже давно доказала (напомним, женщина — президент Федерации гимнастики Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева, член Политического совета и заместитель председателя партии «Ени Азербайджан»), что жизнь страны для нее не менее важна, чем жизнь собственных детей. И что самое главное — с ответственными задачами она справляется на отлично. То ли еще будет! Авдотья Смирнова , 48 лет Фото: Starface.ru Муж: Анатолий Чубайс , бывший министр финансов РФ, бывший первый заместитель председателя правительства Российской Федерации , глава «Роснано» Никогда не говори никогда. Избитая фраза, но, пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни вспоминал о ней. Авдотья Смирнова в их числе. Режиссер и сценарист не раз отмечала в интервью, что после развода с петербургским искусствоведом Аркадием Ипполитовым больше в загс не собирается. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. В январе 2012 года Анатолий Чубайс прямо-таки взорвал интернет, опубликовав в своем ЖЖ фото с Авдотьей Смирновой (помните этот кадр на фоне ковра?) и тем самым подтвердил, что слухи об их свадьбе оказались правдой.

Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем. Большое спасибо всем, кто нас поздравил. Надеемся жить в любви и согласии,

написал Чубайс в своем блоге.

Что заставило Смирнову пересмотреть свое решение относительно замужества? Только не говорите, что высокий чин в состоянии переубедить кого угодно. Нет, в данном случае причина более глубокая и весомая.

Для того чтобы выйти замуж, должен быть человек, ради которого ты готова на компромиссы, который вызывает у тебя уважение, восхищение. Тогда невозможное становится возможным. Я встретила такого человека, кроме того, я же не знала, что у него ангельский характер. Я считаю, что наши мужчины слабы, эгоистичны, истеричны, безответственны. С ними невозможно быть женщиной. Можно быть мамой, сестрой (желательно старшей) и совершенно невозможно быть девочкой. Вот все эти слова совершенно не относятся к Анатолию Борисовичу Чубайсу,

призналась Смирнова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Профессиональная деятельность Авдотьи Смирновой лишь подтверждает ее слова. Она пишет сценарии, снимает фильмы (например, в сентябре 2018 года на экраны страны выйдет фильм «История одного назначения», который рассказывает о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой ). 🇬🇧👇🏻Апрель — особенное для нас время. Во всем мире начинается месяц информирования об #аутизме 🔵. Для фонда «Обнаженные сердца» ❤️он стартовал ещё в минувшую пятницу — и не просто так, а подписанием очень важного документа. На пресс-конференции, которая прошла перед открытием Фильм Аут Феста в Центре документального кино представители Фондов «Обнаженные Сердца», @downsideup_fund Фонд Даунсайд Ап, Благотворительного фонда «Жизненный путь», Благотворительного фонда «Выход в Белгороде», @antontutryadom Фонда Фонд «Выход в Петербурге» и @outfund Фонда «Выход» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит эффективнее привлекать внимание государства и общества к проблемам людей с ментальными особенностями. /// 🇬🇧 April is a very special time for us. It is known worldwide as #autism 🔵 #awareness months. Naked Heart Foundation ❤️ has already started it on Friday. Seven Russian Foundations that work with people with ASD have signed an agreement. It will make it possible to attract more effectively the attention of the Government and society to the problems of people with #ASD. Публикация от Naked Heart Foundation (@nakedheartfoundation) 2 Апр 2018 в 1:16 PDT А в 2012 году Смирнова основала Фонд «Выход», деятельность которого направлена на содействие решению проблем аутизма в России. Анхелика Ривера, 48 лет Фото: Legion-media.ru Муж: Энрике Пенья Ньета, президент Мексики «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца…» Думаете, это несбыточная мечта? Анхелика Ривера (если вы не знаете, это известная певица и актриса) вас в этом непременно переубедит. В 2008 году 39-летняя мать троих детей знакомится с вдовцом, многодетным отцом, губернатором штата Мехико Энрике Пенья Ньета. Риверу пригласили принять участие в роликах социальной рекламы в поддержку правительства страны, а Пенья Ньета был настолько очарован женщиной и потрясен ее профессионализмом, что решил поблагодарить актрису приглашением на ужин. Поначалу они встречались как друзья (их действительно многое роднит: в тот период Анхелика переживала тяжелый развод, а Энрике приходил в себя после смерти супруги), но постепенно они поняли, что уже не могут друг без друга.

В 2008 году губернатор штата Мехико официально подтвердил свои отношения со звездой мексиканских сериалов, а спустя два года влюбленные сыграли шикарную свадьбу.

Может быть, новоиспеченный муж и задумывался над тем, чтобы попросить жену отказаться от карьеры актрисы — хотя бы из соображений безопасности (у Энрике был печальный опыт, когда на автомобиль, где ехали его дети, преступники совершили покушение), но делать этого не стал. В интервью журналисту одного из мексиканских изданий Анхелика Ривера ответила на вопрос, забудет ли она о работе, если ее об этом попросит муж:

Я думаю, что когда любят, не просят о подобных вещах. Любимого человека уважают. И если когда-нибудь я решусь оставить карьеру, то я сделаю это по собственному убеждению, а не потому что меня кто-то об этом попросил. Но зная Энрике, я думаю, что он никогда меня об этом не попросит.