Села батарейка: три принципа перезагрузки от Ирины Хакамады

Как выйти из кризиса? Как начать все с чистого листа, если кажется, что нет ни сил, ни вдохновения на новые свершения? Где взять мотивацию и энергию? О том, как полностью перезагрузиться, рассказывает общественный деятель и бизнес-тренер Ирина Хакамада в своей книге «Рестарт: Как прожить много жизней», которая выходит в конце апреля в издательстве «Альпина Паблишер». Forbes Woman публикует интересные фрагменты.

Принципы перезагрузки и рестарта

Принцип № 1 Отказ от потребительской модели «счастья — успеха»: дом, семья, работа, телевизор. И так монотонно по жизни с периодическим отдыхом по плану. Чтобы эффективно и мобильно перестроиться, необходимо расширить (без наркотиков и алкоголя!) сознание, активировав подсознание по следующей формуле «счастье — успех»:

• делать то, что в кайф тебе;

• делать это так профессионально, чтобы получать деньги, не мешающие свободно делать то, что в кайф;

• делать среди людей, которые тебе в кайф;

• делать для тех людей, которые ловят тот же кайф (для начала, потом можно расширять круг).

К этой формуле необходимо стремиться до 30, а после 30, набрав опыт и профессионализм, начать реализовывать. Человек потребительской модели, пресловутой стабильности неизбежно отстает от прогресса, быстро старится, не обладает внутренней энергией, живет с упрощенным, закрытым на все замки со— знанием. Интуиция и подсознание не работают, люди деградируют.

Пример: одна из моих учениц на курсе «Лидерство» в клубе «Оратор» подошла к личностному кризису, прилично зарабатывая в корпорации. Теперь она учится во ВГИКе на режиссерском и актерском отделениях. Уже сняла сама короткометражки и сыграла роли. Труд оценен положительно. Она счастлива. Все представили молоденькую красавицу с модельной фигурой? Нет! Ей за 30, симпатичная, самая обыкновенная молодая женщина.

Принцип № 2 Необходимо быть уверенным в том, что ваши потенциальные, эмоциональные, интеллектуальные и физические возможности неисчерпаемы. Вне зависимости от внешности, возраста, здоровья от рождения. Все ограничения только у вас в голове. Особенно ярко это проявляется в момент падения на дно от отчаяния. Каждый успешный селф-мейд человек, вспоминая прошлое, удивляется, как смог все это совершить и преодолеть? Как, как… От отчаяния и силы — у сильных. А сильным может стать каждый при условии, что любит жизнь и готов падать и вставать ради собственного процветания.

Ко мне на лекцию пришла девушка с церебральным параличом, абсолютно несчастная, без работы и одинокая. Дошла до ручки. Через два года вернулась и сообщила, что нашла работу, вышла замуж и родила ребенка. Я вытянула? Нет, конечно. В зале было около 400 человек, и не все смогли что-то в своей жизни изменить в лучшую сторону. Просто она пришла в отчаянии, зацепилась за мои слова и взлетела, страстно желая жить качественно, несмотря ни на что.

Принцип № 3 Элементарный потенциал формируется у среднего человека до 25 лет. Национальные и религиозные традиции, семейные ценности и отношения, культурный код, образование и социализацию человечек впитывает с рождения…

Все перечисленное назовем условно, по аналогии с физикой, массой личности. Продолжим аналогию. «Когда сила, приложенная к телу, больше силы сопротивления, то результирующая сила приводит тело в движение. Движущее тело обладает кинетической энергией. Кинетическая энергия тела прямо пропорциональна его массе и скорости». Итак, в нашем случае, масса — это потенциал человека к 25 годам. Дальше, чтобы придать движение и обрести жизненную энергию (условно кинетическую), необходимо преодолеть сопротивление носителя тела и набирать скорость. Вывод: счастливая энергичная жизнь характерна для движущейся личности. Человек постоянно расширяет знания о своих возможностях и реализуется через поступки. После 25 лет нельзя камнем висеть на других, пора ускоряться…

Перезагрузка = обнуление с целью заполнения новым содержанием…

Этап I — вы дошли до ручки и поняли, что надо качественно менять вид деятельности или структуру жизни (состояние более глубокое, чем при поиске интуитивного решения). И вы признаетесь себе в диагнозе, который поставили самостоятельно: не хочу жить прежней жизнью. Хочу новую.

Этап II — вы внимательно читаете три принципа перезагрузки, и принимаете их за свои. Вы готовы «обнулиться» и далее осуществить рестарт. Вы готовы отказаться от борьбы за бытовую стабильность. Оба эти этапа — ключевые. Если провести аналогию между мозгом человека и компьютером, то вы в части вашего сознания выступаете программистом, который, прежде чем начать новую программу, стирает старые и вдохновляется новой задачей. Подключает настроение и через него робко стучится в подсознание. Компьютер идет по пути перебора данных из прошлого: «да, нет». Человек способен на «да, нет» (прошлое) и «может быть» (будущее).

Этап III — вы находите 10–12 часов времени, обязательно включая ночь. Это время вы проводите в уединении, в закрытом помещении. Мой опыт занятого человека в Большом городе показал, что процесс удобнее осуществлять с вечера пятницы до утра субботы. В любом случае нужно, чтобы утром вам не требовалось бежать на работу.

Этап IV — выдергиваете «компьютер» из розетки. Ваш мозг переполнен трэшем и переживаниями. Приближаемся к обнулению. Компьютер (настоящий) и телефон выключаете и прячете с глаз долой. Пусть под рукой будет все, что вам дорого и создает уют, кроме средств коммуникации с миром. Работаем с подсознанием.

Этап V — подключаются все стадии поиска интуитивного решения… Самое важное — четко сформулируйте отказ продолжать существование в его нынешнем виде и запрос на новый способ самореализации. Единственное небольшое отличие. Искусство, которое, как проводник должно не просто «унести», а эмоционально взорвать вас, разрушив все сознательные барьеры и выбросив в новую реальность, выстроенную художником. На это лучше всего работают видео— и аудио эффекты (сильнейшие психологические фильмы классиков и современных режиссеров, живопись — для немногих и музыка). Музыку лучше слушать в наушниках, лежа в расслабленном состоянии, закрыв глаза. Она должна быть того жанра, который этому положению тела способствует (классика, электронная, медитативная). Живопись тоже способна произвести нужное действие, но надо быть скорее художником, чтобы погрузиться в картину, забыв, где вы и что вы. Литература в этом случае для неопытного читателя слишком сложна. Музыка как самый вибрационный вид искусства — наиболее эффективна.

Этап VI — примите ванну с успокаивающими эфирными маслами (мелисса, лаванда, иланг-иланг), минут на 10–15, негорячую, и ложитесь спать. Утром проснетесь свежим, бодрым, позитивным. Как будто на Тибете или Гоа побывали… Можете подключать все гаджеты и возвращаться к людям. Обнуление завершено. Поздравляю. Вы опустошили сознание и наполнили своим запросом подсознание.

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