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Игрушечная Бейонсе, Ратажковски в костюме конфеты и МакКонахи на выпускном: как западные звезды выглядели в детстве
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Игрушечная Бейонсе, Ратажковски в костюме конфеты и МакКонахи на выпускном: как западные звезды выглядели в детстве 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В малышке-кукле с мини-афро на голове невозможно узнать будущую королеву сцены Бейонсе, но это она! В Тейлор Свифт, читающей книгу о Кролике Питере, тоже с трудом угадываются знакомые черты, зато Хлоя Грейс Морец, кажется, изменилась только ростом.
Упомянув Тейлор Свифт, нельзя забыть о Майли Сайрус. Вот какой Майли была в шесть лет, задолго до тверка и провокационных фотосетов:
А кто не изменился практически нисколько, так это Эмили Ратажковски! Модель позирует примерно в тех же позах, которыми потом будет развлекать своих фолловеров в Instagram — правда, до ню-фотосессий этой девочке в костюме розовой конфеты еще далеко. Ну а Карли Клосс на пляже определенно готова к будущему в качестве «ангела» Victoria's Secret.
Встречай две лучшие улыбки нашей подборки! Печальное лицо полицейского из «Настоящего детектива» еще не приросло к празднующему свой выпускной Мэттью МакКонахи, и он смущен и счастлив на своем выпускном. А Эшли Грэхем, которую только ожидает карьера самой известной plus size модели мира, не стесняется улыбки, в которой не хватает одного зуба.
А на сладкое — 10-летняя Бритни Спирс в классном платье и с великолепной сценической пластикой. Уже тогда она была безусловной звездой!
Листай нашу галерею, чтобы найти больше фото звезд с мировым именем, сделанных в то время, когда они и не мечтали о славе!
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Фото:Instagram, Facebook
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