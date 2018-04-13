Хлое Кардашьян разрешила Тристану Томпсону присутствовать на родах

Вчера Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон впервые стали родителями. У пары родилась дочка. Вопреки семейной драме, которая разгорелась из-за измен Тристана, Хлое разрешила ему присутствовать на родах. Об этом журналистам зарубежного изданий рассказал приближенный к паре источник.

Тристана охватили эмоции. Все изменилось, когда Хлое родила. Он надеется, что она вместе с дочкой останется в Кливленде, но не будет настаивать на этом. Крис Дженнер ясно дала понять Тристану, что с его стороны будет неразумно предпринимать какие-то шаги, чтобы удержать Хлое.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Источник также подтвердил, что новоиспеченная мама вместе с ребенком планирует перебраться в Лос-Анджелес, где живут ее родственники.

Напомним, что накануне родов в Сети появилось видео, на котором 27-летний Тристан Томпсон целуется со стриптизершей и моделью Лани Блэр. После репортерам удалось сделать несколько кадров, где видно, что баскетбольная звезда провожает незнакомку до отеля. Новость моментально распространилась в СМИ и, конечно же, дошла и до беременной Хлое Кардашьян. На фоне скандала у Хлое начались преждевременные схватки.