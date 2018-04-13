Новый выход Кристен Стюарт и Стеллы Максвелл в Калифорнии 

Кристен Стюарт (27) и Стелла Максвелл (27) неразлучны.
Вчера, например, парочку заметили в Калифорнии. Девушки проводили время за ланчем.
все слайды
Напомним, роман Стюарт и Максвелл вспыхнул в конце 2016-го. Отношения развивались стремительно, и казалось, что между Кристен и Стеллой все очень серьезно. Но недавно союз оказался под угрозой: фанаты заметили Стюарт вместе с ее бывшим Робертом Паттинсоном (31), они весело проводили время в баре. А о Стелле вовсе ходят слухи, что она встречается с Беллой Хадид (21). Но, похоже, сейчас у Стюарт и Максвелл все хорошо.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-kristen-styuart-i-stelly-maksvell-v-kalifornii/