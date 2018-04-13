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Наркодилера поймали благодаря инстаграму хвастливой подруги
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Наркодилера поймали благодаря инстаграму хвастливой подруги 

Bigpicture.ru 52 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Марк Прайс, наркодилер из Уэльса, долгое время успешно скрывался от полиции. Может, так продолжалось бы и дальше, если бы «подруга не подкинула проблем». Подвело парня непреодолимое желание подружки похвастаться в соцсетях роскошной жизнью, не соответствующей реальным доходам.
Источник: Daily Mail
22-летняя Эмили Лок работает кассиром в супермаркете и зарабатывает 10 тысяч фунтов в год. Зато в инстаграме она хвастается жизнью не по средствам: дизайнерская одежда, дорогие машины и бесконечные путешествия. Казалось бы, откуда у простой кассирши деньги на все это? Этот вопрос заинтересовал не только простых обывателей, но и полицию. Ответ оказался прост: ее парень — наркодилер.
В сентябре 2017 года в дом Марка Прайса заявилась полиция. Конечно же, стражи порядка нашли множество улик: кучу денег, драгоценности, наркотики, дорогую одежду. А в телефоне оказалась переписка, где Прайс прямым текстом говорил о том, что занимается торговлей наркотиками. В ящике стола полицейские обнаружили документы на новенькую Audi RS4. Официально Прайс нигде не работает, а машину оформил в кредит по поддельным документам.
Может, Марка и не поймали бы так быстро, если бы не его девушка и ее фотографии.
Откуда у кассирши деньги на путешествия в Майами, Париж, Амстердам?
Или на шорты от Tommy Hilfiger?
А вот фото со взятой напрокат в Дубае Ferrari. Удовольствие не из дешевых, особенно для кассирши и безработного.
Ну куда же без сумок Louis Vuitton и туфель Christian Louboutin?
Кроссовки Chanel и тапочки Versace.
В итоге полицейские подсчитали, что при годовой зарплате в 10 тысяч фунтов Эмили тратила как минимум 100 тысяч. На суде девушка утверждала, что о занятии своего бойфренда ничего не знала и была уверена, что он работает строителем. Судья назвал Эмили «невероятно наивной» и приговорил к 15 месяцам тюремного заключения. А вот ее бойфренду пришлось несладко: за решеткой он проведет семь долгих лет.
А вывод какой? Если занимаешься чем-то незаконным, держи свою подружку подальше от соцсетей.
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