Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 16 по 22 апреля

На неделе с 16 по 22 апреля супруги много внимания уделят уюту и комфорту своего дома, станут часто предаваться воспоминаниям о том, как между ними начинались любовные отношения, возможно, захотят выставить на видное место вещички и фотографии, важные для них обоих. Детки тоже будут интересоваться историей семьи, вот только сделают из рассказов родителей свои, и весьма оригинальные, выводы.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вас ждут мелкие, но многочисленные покупки, связанные с налаживанием быта. Не исключено, что вы решите что-то поменять в оформлении и функционале жилища, а ваши домочадцы станут постоянно подкидывать вам разнообразные дизайнерские идеи.

Кроме того, есть вероятность ссоры с родственником, который попытается навязать вам свое мнение относительно воспитания ребенка, вашего общения с мужем или ведения домашнего хозяйства.

Маленькие Овны могут отказаться выполнять какие-то закрепленные за ними бытовые обязанности, что в свою очередь спровоцирует конфликт с родителями и выплеск негативных эмоций деток этого знака.

Удачные дни: 22.

Неудачные дни: 20, 21.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе вас с мужем ждут какие-то серьезные и важные перемены; возможно, вы с ним благодаря лично вашим стараниям перейдете на следующий уровень супружеских взаимоотношений. К тому же есть вероятность вашего с ним общения со специалистом по каким-то семейным вопросам.

А еще в данный период вы можете совершить нечто такое, после чего станете для своего чада абсолютно непререкаемым авторитетом, завоюете его безоговорочное уважение, сможете диктовать ему какие-то условия.

Маленькие Тельцы будут сопротивляться неким изменениям, инициированным родителями, однако в какой-то момент поймут, что все делается для их же блага, а потому примут перемены и даже начнут получать от них определенное удовольствие.

Удачные дни: 18.

Неудачные дни: 17.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вы можете получить от мужа какое-то предложение, касающееся регламентирования ваших с ним взаимоотношений, и если вы в тот момент будете настроены развивать брак, делать его более совершенным и зрелым, то согласитесь с благоверным.

Кроме того, есть вероятность общения с человеком, который занимается обучением или воспитанием вашего ребенка.

Возможно, с вами поделятся опытом грамотного и правильного взаимодействия с чадом; не игнорируйте полученные сведения.

Маленькие Близнецы могут оказаться в новых для себя обстоятельствах и не будут понимать, как на них реагировать. Помогите ребенку освоиться в незнакомой ситуации.

Удачные дни: 18, 20.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вы, скорее всего, решите что-то модифицировать в отношениях с мужем и поставите ему какой-то ультиматум, с которым он будет вынужден согласиться, чтобы не провоцировать ваше недовольство.

Кстати, есть вероятность, что у него самого уже не раз возникали мысли о чем-то подобном, но он ждал инициативы именно от вас.

Кроме того, вы можете затеять какие-то крупномасштабные переделки в доме, и это на некоторое время изменит распорядок всей семьи и лишит вас всех чего-то привычного.

Маленькие Раки будут часто требовать внимания родителей, нуждаясь в дополнительной ласке. Причем не исключено, что ваше чадо станет даже что-то придумывать, чтобы вы больше времени проводили с ним и были с ним нежнее.

Удачные дни: 22.

Неудачные дни: 17.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вы, скорее всего, будете каким-то образом утверждать свою власть над мужем, доказывать, что именно вы, а не он, играете в семье первую скрипку. Не перегните палку, иначе спровоцируете ссору, последствия которой скажутся на вас весьма негативно.

Кроме того, вам, возможно, придется воспользоваться своим авторитетом, чтобы добиться от ребенка действий, которые он совершать не хочет.

А еще вы, вероятно, решите немножко посидеть на диете или даже озаботитесь правильным питанием всего семейства.

Ваш маленький Лев может стать лучшим в каком-то детском сообществе, в котором важную роль играют талант и харизма. Не исключено, что ваше чадо совершит нечто такое, что поставит его выше других детей.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 21.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе какие-то домашние хлопоты потребуют больших расходов, чем вы предполагали, однако результат будет настолько впечатляющим, что вы не пожалеете о тратах. Кроме того, есть вероятность, что вы из-за своего ребенка поругаетесь с кем-то из окружающих. Не исключено, что вы станете защищать чадо, совершившее какой-то поступок, который вы сами считаете правильным и положительным, а кто-то другой — отрицательным.

А еще вы с мужем, возможно, перестанете общаться с кем-то из общих знакомых.

Маленькие Девы улучшат свои результаты в обучении или в каком-то факультативном занятии. Похвалите ребенка и покажите, насколько для вас важны его успехи.

Удачные дни: 18.

Неудачные дни: 19.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе вам, возможно, придется разбираться с ситуацией, возникновение которой будет спровоцировано не очень умным поступком вашего мужа. Кроме того, вам в данный период настоятельно рекомендуется воздержаться от домашних застолий, предполагающих присутствие плохо совместимых друг с другом людей и употребление алкоголя — вероятны события, которые негативно скажутся на характере ребенка и на его восприятии личностей родителей, а также на семейном микроклимате.

У маленьких Весов могут возникнуть трудности с усвоением каких-то знаний или навыков.

Найдите возможность помочь чаду, объясните непонятные ему моменты и ни в коем случае не ругайте его — психологическое давление только ухудшит ситуацию.

Удачные дни: 21.

Неудачные дни: 17, 22.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе вы, скорее всего, решите доказать мужу, что ни в чем от него не зависите. Если вы долгое время были домохозяйкой, то, возможно, найдете хорошую работу, а если уже работаете, то с помощью собственных накоплений разберетесь с проблемой, с которой ваш благоверный справиться будет не в состоянии.

Кроме того, есть вероятность, что вы купите ребенку какой-то подарок или исполните его желание, о котором он вам достаточно настойчиво и многократно рассказывал.

Маленькие Скорпионы могут подвергнуться вполне справедливой критике со стороны взрослых, которые занимаются их воспитанием или обучением. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш ребенок не возненавидел того, кто предъявил ему претензии.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 16, 20.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе вы, возможно, наконец-то покончите с какими-то сложными и энергозатратными бытовыми делами, которыми очень не любите заниматься, и устроите себе весьма своеобразный отдых, не предполагающий присутствия членов вашего семейства.

Кроме того, есть вероятность, что вам предстоит принять какое-то крайне важное решение, касающееся будущего отношений с мужем; скорее всего, этому будет предшествовать достаточно длительный период размышлений.

Маленькие Стрельцы могут поразить родителей каким-то своим изобретением, которое окажется более хитроумным, чем можно ожидать от детей. Найдите применение придумке чада и обязательно похвалите его за креативность.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе есть вероятность ссоры с мужем из-за вашей авторитарности. Не исключено, что вы в какой-то момент перегнете палку, и ваш благоверный просто взбунтуется. Будьте мягче с супругом и не заставляйте его делать то, что ему категорически не нравится. Кроме того, вы можете отказаться выполнять какое-то обещание, данное ребенку.

Возможно, чадо в чем-то провинится, и вы решите наказать его, лишив удовольствия, которое некоторое время назад гарантированно посулили.

Маленькие Козероги могут рассориться с кем-то из родственников и вообще отказаться общаться с этим человеком. Выясните, что произошло, и обратите внимание на слова своего ребенка, а не на высказывания второй стороны — именно чадо будет правым.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 16, 19.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы с ребенком, скорее всего, многому друг друга научите, и это многократно усилит взаимопонимание, более того, велика вероятность, что после данной ситуации ваше чадо станет воспринимать вас не только как маму, но и как лучшего друга. Кроме того, вам придется опекать мужа, принимать за него какие-то решения или разбираться с его проблемами, что в свою очередь может натолкнуть вас на мысль, что в свое время вы выбрали не того мужчину.

Не делайте поспешных выводов.

Маленькие Водолеи могут придумать себе новое развлечение, которое доставит немало хлопот их родителям. Не исключено, что ваше чадо решит получать удовольствие способом, который вы по каким-то причинам не одобряете или не в состоянии понять.

Удачные дни: 18.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе ваш муж, вероятно, предложит вам нечто такое, что весьма вас заинтересует, так как благодаря этому появится возможность открыть новые грани брака, усилить взаимное притяжение, причем как эмоциональное, так и сексуальное. Кроме того, какой-то поступок благоверного, скорее всего, покажется вам очень романтичным, хотя на самом деле будет говорить больше о смелости супруга, чем о чем-то другом.

А еще вас ждет какое-то открытие, связанное с вашим ребенком.

Маленькие Рыбы могут перерасходовать энергию, помогая в чем-то своим родителям. Проследите, чтобы задания, которые вы даете чаду, были рассчитаны именно на его возраст и не сказывались негативным образом на его самочувствии.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 18.

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