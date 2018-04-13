«Рабовладелец, а не работодатель», — швеи требуют зарплату у дизайнера

Швейный цех, расположенный по адресу Журинская, 90, сегодня не функционирует. Судя по беспорядку на швейных столах, сотрудники бежали с работы как с тонущего корабля. Бизнес новосибирского дизайнера Веры Шашериной сейчас переживает не лучшие времена.

— За три месяца работы мне не выплатили 100 тысяч рублей, у меня все документально подтверждено, — говорит швея Наталья Дмитриева

Наталья показывает, где было ее рабочее место. Трудового договора с ней не заключали. Коллеги по цеху тоже работали на устных договоренностях.

— Я работала в предыдущем цехе, но у данного рабовладельца, потому что, если человек не платит зарплату, он уже не работодатель, он рабовладелец! — говорит швея Ольга Самбурская.

Ольга Самбурская считает, что ей недоплатили больше 50 тысяч рублей. Вместе с другими потерпевшими она обратилась в суд, но там в исках отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих трудоустройство. Пенсионерка Елена Силакова занималась корректировкой одежды, подшивала изделия. Женщина утверждает, что хозяйка ателье специально не трудоустраивала людей, чтобы не платить налоги. Другая сторона все списывает на неопытность.

— Отчасти есть моя вина в том, что я не предусмотрела тех моментов, которые сейчас случились. Я не подумала о том, что нужно отношения с физическими лицами документировать, что все должно быть юридически оформлено, чтобы потом вопросов друг к другу не было, — говорит хозяйка ателье Вера Шашерина.

Но вопросы появились, во-первых, потому что кроме самих швей учет выполненных работ никто не вел, в этом хозяйка ателье признается на камеру. Во-вторых, официально в организации не было ни одной швеи, отсутствовал бухгалтер и кадровик. Кто тогда шил платья, блузки, костюмы и пальто? Эти вещи продавали в бутике, который тоже принадлежит Вере Шашериной. Проверка налоговой показала — платежные операции проходили в обход кассы.

— Было предупреждение со стороны налогового органа в официальной форме, в чем оно заключалось?

— В установке кассового аппарата для продолжения деятельности.

— Вы его установили?

— Нет. На данной момент выставочный зал не функционирует.

В настоящее время дизайнер вновь набирает швей. Обещает официальное трудоустройство и оклад 10 тысяч рублей. Судя по стоимости работ, заказов будет хоть отбавляй.

— Вера Викторовна, сколько стоит сшить вот такое пальто?

— Разово где-то 100-200 тысяч рублей.

— 200 тысяч рублей пальто?

— Да.