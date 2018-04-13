Продавали без рецепта: аптеки в Ростовской области оштрафовали на 1,3 миллиона

В Ростовской области прошла проверка в региональных аптеках. Так, за первые три месяца нынешнего года Росздравнадзор нашел множество нарушений, включая продажу лекарств без рецептов.

Так, было составлено 128 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов в донских аптеках составила 1,3 миллиона рублей. Отмечается, что только в январе 2018 года было составлено 25 протоколов за продажу препаратов без рецептов, а одну из аптек закрыли за данное рушение.