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Продавали без рецепта: аптеки в Ростовской области оштрафовали на 1,3 миллиона
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Продавали без рецепта: аптеки в Ростовской области оштрафовали на 1,3 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростовской области прошла проверка в региональных аптеках. Так, за первые три месяца нынешнего года Росздравнадзор нашел множество нарушений, включая продажу лекарств без рецептов.
Так, было составлено 128 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов в донских аптеках составила 1,3 миллиона рублей. Отмечается, что только в январе 2018 года было составлено 25 протоколов за продажу препаратов без рецептов, а одну из аптек закрыли за данное рушение.
«ФедералПресс» напоминает, что в Ленобласти предлагают запустить аптечные автолавки.
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