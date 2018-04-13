В зоопарке Екатеринбурга родился детеныш трубкозуба

Детеныш трубкозуба появился на свет в екатеринбургском зоопарке.

Как сообщается на сайте зоопарка, трубкозуб родился 27 января у самки Баги. Сейчас его вес составляет 1770 грамм, и малыш продолжает крепнуть, питаясь материнским молоком.

В зоопарке отмечают, что самый сложный период новорожденного уже прошел, и теперь он постоянно находится с матерью.

Трубкозуб, или земляной поросенок, является ночным животным. С наступлением темноты трубкозубы начинают активно ходить и рыть все вокруг. В настоящее время посетители зоопарка уже могут наблюдать за развитием новорожденного на экспозиции.