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В зоопарке Екатеринбурга родился детеныш трубкозуба
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В зоопарке Екатеринбурга родился детеныш трубкозуба 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Детеныш трубкозуба появился на свет в екатеринбургском зоопарке.
Как сообщается на сайте зоопарка, трубкозуб родился 27 января у самки Баги. Сейчас его вес составляет 1770 грамм, и малыш продолжает крепнуть, питаясь материнским молоком.
В зоопарке отмечают, что самый сложный период новорожденного уже прошел, и теперь он постоянно находится с матерью.
Трубкозуб, или земляной поросенок, является ночным животным. С наступлением темноты трубкозубы начинают активно ходить и рыть все вокруг. В настоящее время посетители зоопарка уже могут наблюдать за развитием новорожденного на экспозиции.
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