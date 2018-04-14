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В преддверии Красной горки в Химках появилось 20 молодых семей
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В преддверии Красной горки в Химках появилось 20 молодых семей 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
В преддверии Красной горки отношения в Химках зарегистрировали сразу 20 пар, специально для молодоженов сотрудники Химкинского ЗАГСа подготовили музыкальную программу с соблюдением русских народных традиций, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В первое воскресенье после Пасхи православные отмечают Красную горку. По традиции в преддверии праздника в ЗАГСах наблюдается настоящий свадебный бум — в этом году в Химкинском ЗАГСе 20 пар стали семьями», — говорится в сообщении.
Красная горка традиционно отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этом году она выпадает на 15 апреля. Однако по воскресеньям ЗАГС не работает, поэтому жители, которые хотят пожениться на Красную горку, выбирают пятницу и субботу перед ней. Считается, что браки, заключенные на Красную горку, будут крепкими и счастливыми.
«Играть свадьбы на Красную горку — старинная русская традиция. Очень примечательно, что современная молодежь поддерживает и чтит традиции. Мы в свою очередь тоже постарались и создали настоящий праздник для молодоженов и гостей», — отметила начальник Химкинского отдела ЗАГС Елена Чиркина.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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