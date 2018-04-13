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Как на садовом участке бороться с мраморным клопом?
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Как на садовом участке бороться с мраморным клопом? 

АиФ Ростов 24 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Не может ли вредитель, который расплодился в Абхазии, распространиться на другие регионы? Ведь ввоз фруктов оттуда опять разрешили!
Отвечает заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий Говоров:
«Предупредить распространение вредителя — коричневого мраморного клопа — можно.
Для обнаружения имаго (взрослой особи) клопа внимательно обследуйте на своём садовом участке укромные места, в том числе хозпостройки, чердаки, подвалы, штабели досок, а также домашние вещи — старую одежду, одеяла, ковры и т.п., в которых клоп любит прятаться. Найденных насекомых сожгите.
В конце апреля — начале мая периодиче­ски осматривайте нижнюю сторону листьев растений, где можете найти белые круглые яйца клопа, 20-30 штук в кладке. Сорвите такой лист и уничтожьте, ведь теоретически за сезон один клоп может дать до шести млн штук потомства.
Ручной сбор клопов в местах зимовки и уничтожение яйцекладок — меры простые, но действенные, и, главное дополнительных затрат не требуют».
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