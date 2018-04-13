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Крюковские малыши отметили день космонавтики сбором ракет
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Крюковские малыши отметили день космонавтики сбором ракет 

Управа района Крюково 20 минут назад
Фото: Управа района Крюково
Кто сказал, что малышей в космос не берут?
12 апреля в объединении «Кладовая природы и творчества» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс к дню космонавтики на тему «Первый полет человека в космос».
Наталья Самсонова рассказала своим ученикам про это совершенно особенное, великое событие. Дети так же узнали, кто побывал в космосе раньше человека, сконструировали свою собственную ракету из бросового материала (втулок и фольги) и отправили ее в космос, заодно потренировавшись в обратном счете. Самым юным гостям мастер-класса, помогали старшие товарищи из клуба любителей авиамодельного спорта «КЛАС»
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