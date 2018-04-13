Крюковские малыши отметили день космонавтики сбором ракет

Кто сказал, что малышей в космос не берут?

12 апреля в объединении «Кладовая природы и творчества» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс к дню космонавтики на тему «Первый полет человека в космос».