Мисс очарование и Мисс ШОУВУМЕНС ТиНАО живут в городском округе Щербинка

Участницы конкурса «Мисс Новая Москва-2018»

Самые красивые, артистичные, интеллектуальные и очаровательные девушки ТиНАО собрались 7 апреля в ДК «Дружба» пос. Вороновское, чтобы в конкурсной гонке выбрать ту, которая по праву будет носить звание «Мисс Новая Москва — 2018». За корону победительницы и главный приз — 100 000 рублей боролись десять участниц из поселений ТиНАО.

Организатором мероприятия выступило Местное отделение превящей партии ТиНАО г. Москвы. Перед финалом девушки прошли кастинг и многочисленное количество мастер-классов. Отборочный этап состоялся 26 января, и десять конкурсанток на протяжении двух с половиной месяцев усердно готовились к финалу. В этом им помогали организаторы и приглашенные специалисты, которые учили девушек правильно вести себя на сцене: основам дефиле и позирования, а хореограф конкурса подготовила с участницами общий танец.

Оценивало конкурсанток профессиональное жюри, в состав которого вошли звезды театра и кино, представители шоу-бизнеса, общественных организаций культуры и спорта. Щербинку в конкурсе представили две участницы. Зам. председателя Молодежной палаты г.о. Щербинка и руководитель коллектива InVi Анна Жлудова и участница коллектива InVi Оксана Курдямкина. Им, как и другим восьми участницам, предстояло в финальной части конкурса показать свое мастерство, талант и интеллект.

Сначала девушки представили визитную карточку, где рассказали зрителям о себе, любимых занятиях и увлечениях. Анна Жлудова языком танца увлекла зрителей в восточную сказку, а Оксана Курдямкина представила страстное танго и зажигательную сальсу. В зале щербинских участниц поддерживали многочисленные болельщики, в числе которых и директор Дворца культуры г.о. Щербинка Дмитрий Ананьев , который помогал девушкам на протяжении всего конкурса.

Во втором туре девушки представили дефиле в авторских платьях. Каждая участница стала модельером, а все наряды получились оригинальными и изящными, поэтому тур оправдал свое название «Золотые руки». Так, платье одной из участниц было выполнено из фотографий, другая представила эффектный наряд из цветных трубочек и бумаги, а кто-то и вовсе использовал черные пакеты, имитируя маленькое черное платье. На заключительном этапе жюри оценивало эрудицию и смекалку девушек.

По итогам всех испытаний главный титул «Мисс Новая Москва — 2018» присужден самой обаятельной и изящной девушке — Ирине Мелконян из г.о. Троицк, Анна Жлудова завоевала титул «Мисс „ШОУВУМЕНС — 2018“», а Оксана Курдямкина стала «Мисс очарование — 2018». Все участницы конкурса получили дипломы, ленты и ценные подарки от спонсоров мероприятия.

Юлия Большакова