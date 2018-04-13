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6 главных самообманов человечества
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6 главных самообманов человечества 

Карельские вести 2 часа назад
Наши главные представления о мире не соответствуют действительности. И избавиться от этих заблуждений бывает очень тяжело. Тяжело, но нужно!
1. Мир можно разделить на Добро и Зло  На самом деле полотно нашей жизни имеет нейтральный цвет. Мир не бывает хорошим или плохим. Он просто воплощает ваши мечты, ожидания и мысли.
2. Жизнь начинается в день рождения и завершается днем смерти
Ваша душа существовала всегда. И всегда будет существовать. Глупо ассоциировать себя с физической оболочкой — своим телом.
3. Некоторые болезни неизлечимы
Человек может все, просто иногда он в это не верит. Если вы смогли «притянуть» какую-нибудь болезнь в свою жизнь, это означает, что вы в состоянии сотворить для себя Здоровье.
4. Отстаивать свои интересы нужно в борьбе
На самом деле, когда вы боретесь, думаете о проблемах и живете ими, ситуаций, в которых нужно бороться, будет возникать все больше и больше. А вот ваш круг интересов все еще останется под угрозой. Потому что такие события создаем мы, своими собственными мыслями. Что в голове, то и в жизни.
5. Все не могут быть счастливыми, процветающими, богатыми и т.д.
Благ хватит на всех. Наш мир — это изобилие! Невероятные дары приготовлены для каждого, но чтобы получить их, нужно отбросить все сомнения. Те, кто верит и не сомневается в своих мечтах, всегда получают желаемое. Это главное правило, по которому устроена наша жизнь.
6. Чтобы получить то, чего сильно хочется, нужно тяжело и долго работать, выпрашивать или унижаться, либо же забрать это у другого
В ваших силах получить все, что только пожелаете. Этот вывод вытекает из всего вышесказанного. Более того, вам не нужно даже объяснять Вселенной, как именно ей выполнять ваши просьбы. Она знает наилучшие пути и варианты развития событий. Ваша задача — просто не мешать ей, благодарить и всей душой верить!
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