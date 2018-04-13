Свидание вслепую: видеоблогер рассказала всю правду об отношениях незрячих людей

24-летняя слепая видеоблогер из Лос-Анджелеса рассказала, какие трудности она испытывает в отношениях с противоположным полом, и развенчала мифы о слепых людях. Оказывается, незрячие люди не щупают лица и для них тоже важен внешний вид партнера.

Источник: Vice

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

11 Апр 2018 в 12:05 PDT Молли Берк (Molly Burke) ослепла в 2008 году из-за пигментного ретинита. Тогда девушке было всего 14 лет. Это как раз тот возраст, когда подростки начинают интересоваться противоположным полом. Тогда одноклассник сказал Молли, что на ней никто никогда не женится.

«Жениться на слепой девушке — это как покупка вещи, которая уже сломана. Нет ни одного настолько глупого человека, который так поступит».

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

2 Апр 2018 в 8:55 PDT Вопреки заявлению одноклассника, через несколько месяцев Молли встретила свою первую любовь.

«Когда мы впервые встретились в музыкальной студии, я помню, как поворачивалась на его голос и напрягала глаза. Я хотела увидеть, как он выглядит. Конечно, не получилось. Но это не имело значения: я знала, что он симпатичный. Я слышала это в его голосе, чувствовала в его запахе».

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

26 Мар 2018 в 2:47 PDT Хотя отношения не продлились больше восьми месяцев, они многому научили Молли. Она узнала, что безусловная любовь — это реальность, которую заслуживают все, и у всех есть недостатки, просто у некоторых более заметные, чем у других.

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

25 Мар 2018 в 12:08 PDT С тех пор прошло десять лет, у Молли были другие отношения, она стала мудрее и просвещает других людей о слепоте. Самое популярное заблуждение о слепых людях — это то, что внешность для них не важна.

«Как у любого человека, у меня есть предпочтения касательно физических данных партнера. Я предпочитаю мужчин ростом от 170 до 180 сантиметров, стройных, но мускулистых, не волосатых и с хорошим чувством стиля».

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

15 Мар 2018 в 11:13 PDT Такие вещи, как цвет кожи и волос, никакого значения для нее не имеют, потому что она их не видит, зато важен запах и голос.

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

4 Мар 2018 в 7:54 PST Еще один стереотип, который раздражает девушку, — слепые люди щупают чужие лица. На самом деле незрячие так не делают: это некомфортно для обоих людей, а пользы никакой не дает.

«Например, я узнала, что у моего последнего парня не было волос на лице, только когда мы впервые поцеловались. А о том, что он в хорошей физической форме, я узнала, когда он рассказывал про любовь к спорту. Когда я взяла его за руку, чтобы перейти дорогу, моя гипотеза подтвердилась».

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

1 Мар 2018 в 10:04 PST Молли рассказала, что к незрячим людям выражение «с глаз долой, из сердца вон» имеет прямое отношение. Без физического присутствия романтические чувства быстро угасают.

«Отношения на расстоянии для меня не подойдут. И это плохо, потому что я часто путешествую по работе… Может, поэтому я не замужем?»

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

22 Фев 2018 в 12:47 PST Молли принимает тот факт, что людям сложно завязывать отношения, и она сталкивается с теми же проблемами, что и остальные.

«Вот почему лучшие отношения — партнерские отношения. Если вы смиритесь с тем, что я не могу водить машину, и не будете торопить меня, когда дело касается интимной близости, я приму ваши вонючие ноги и, возможно, даже храп».

Публикация от Molly Burke (@mollyburkeofficial)

10 Фев 2018 в 1:13 PST