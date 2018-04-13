Эти удивительные одуванчики: оказывается, они приносят пользу

Здравствуйте, уважаемые участники конкурса и читатели! Хотела бы рассказать об удивительном открытии, которое удалось сделать на своем участке.

Всем известно такое растение, как одуванчик. Он цветет одним из первых, исключительно живуч и неприхотлив и всегда (ну, пока не мешает) доставляет своим видом радость. Пожалуй, нет такого человека, кто бы не относился к одуванчикам с симпатией (исключая садоводов и огородников, когда одуванчики являются помехой культурным растениям, угнетают их).

Ранней весной случилось так, что довольно много одуванчиков выросло у нас рядом с плодовыми деревьями и быстро зацвело. Самые «обнаглевшие» одуваны мы удалили, но большую часть, пожалев, оставили до отцветания — те, которые не могли серьезно навредить ни уже взрослым плодовым, ни подзимним посадкам (лук, петрушка, свекла).

Зима перед тем, надо сказать, была не из лучших — с оттепелями, пасмурной погодой. Весну не могли дождаться. Вид цветущих жизнерадостных одуванчиков был кстати и придавал дополнительных сил и настроения для работы на участке.

Цветение плодовых в ту весну оказалось исключительно энергичным и буйным. Яблони, груша и сливы цвели белыми волнами, стояли как в снегу. Очень много было и завязи, и затем поспевших плодов. Ветки буквально ломились, их приходилось подвязывать и ставить опоры. В общем, сезон удался.

Поначалу это показалось случайным совпадением. Но некоторое время спустя последовательно из двух источников — телепередачи о садоводстве и интернет-сайта по огородничеству мне удалось узнать об одной интересной особенности одуванчиков. Оказывается, благодаря своему длинному стержневому корню и особенностям своего обмена веществ они могут извлекать из глубоких слоев грунта микроэлемент кальций, снабжая им в том числе и почву вокруг себя. А кальций, в свою очередь, влияет на состояние корневой системы всех растений. Если кальция мало, корневая система угнетается и при сильной нехватке кальция может даже начать погибать. Если кальция достаточно, то корневая система находится в отличном состоянии, растет, достигает новых источников питания и корни поставляют больше питательных веществ надземным частям растений. Думаю, именно поэтому плодовые так хорошо себя почувствовали во временном соседстве с одуванчиками. Кроме того, одуванчики, как раннецветущие растения, привлекают на участок насекомых-опылителей, что тоже очень важно.

Пожалуй, надо пересмотреть традиционное отношение к сорнякам. Обычно их принято изничтожать всеми доступными средствами, такими как корнеудалители, похожие на орудия средневековой инквизиции, и так далее, вплоть до ядов-гербицидов. Некоторые из сорняков, как в нашем случае одуванчики, могут быть хорошими помощниками на участке, при разумном отношении. Как говорится, всему свое место.

Спасибо за внимание!

Цветущие веточки и одуванчики