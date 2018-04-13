Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты

Во время ремонта исполнителям приходится совершать множество различных манипуляций, которые включают в себя закупку строительных материалов, обязательных для работы инструментов и иных важных вещей. В том числе на финальной стадии приобретают необходимое оборудование для квартиры. Одним из наиболее востребованных бытовых приборов является кухонная плита. Конечно, за последнее время появилось немало альтернатив — пароварки, мультиварки, микроволновые печи — но ни одна из них не способна целиком и полностью заменить плиту. На какие параметры ориентироваться при выборе этого бытового устройства, рассмотрим в данной статье.

Кухонные плиты принято делить на три основные группы, различающиеся между собой как конструкционно, так и по способу нагрева:

— газовые;

— электрические;

— комбинированные.

Газовые плиты работают как от магистрального газопровода, так и от газового баллона. Они оборудованы специальной решеткой-подставкой, благодаря которой посуда приподнимается над огнем и пища готовится на оптимальной высоте. Электрические плиты имеют в своей основе особую нагревательную систему, которая может быть оснащена:

— трубчатым электронагревателем;

— ленточным нагревателем;

— инфракрасным галогеновым нагревателем;

— простой спиралью.

Дополнительно выделяют индукционные плиты, которые отличаются от всех остальных тем, что стеклокерамическая поверхность у них не нагревается; происходит прогрев самой посуды, которая затем передает тепло на рабочую плоскость. Для плиты такого типа необходимо использовать посуду с плоским дном, выполненную из ферромагнитного материала, так как для ее функционирования требуется перекрыть большую часть конфорки. При снятии посуды плита отключается.

Комбинированные плиты представляют собой гибрид первых двух вариантов. Встречаются они в быту довольно редко, так как не получили широкого распространения среди обывателей. Главное их достоинство заключается в том, что даже при возникновении неполадок в одной из систем (газо— или электроснабжения), приготовить пищу и накормить домочадцев всё равно удастся.

Еще одна классификация предполагает деление плит на:

— встраиваемые;

— классические (отдельно стоящие).

Встраиваемая техника обычно обходится своим владельцам дороже отдельно стоящей. При желании классическую плиту позже можно «вписать» практически в любой кухонный гарнитур — правда, при помощи специалистов из соответствующих фирм. Так что, если у вас нет уже заранее спланированного проекта, лучше остановить свой выбор на классическом варианте. Что же касается выбора между газовой или электрической плитой, то тут всё ещё проще: если у вас нет подвода магистрального газа (в крайнем случае — газа от баллона), то приобретать можно только электрическую плиту.

Если перед потребителем стоит задача приобрести газовую плиту, то, помимо ее внешнего вида, следует ориентироваться на два основных параметра:

1. Наличие системы Gas Control.

Система газ-контроль защищает пользователей от утечки газа. Она представляет собой специальную термоэлектрическую систему, которая автоматически перекрывает подачу топлива, если пламя по тем или иным причинам внезапно гаснет. Ею могут быть оборудованы как конфорки, так и духовка. Возможен (и предпочтителен) вариант, когда защита стоит повсюду.

2. Наличие системы электроподжига.

Данная функция не является жизненно необходимой, но она существенно облегчает работу с плитой. Вам не понадобятся спички или зажигалки, пользуясь которыми можно неосторожно опалить себе руки. Электроподжиг бывает механический и автоматический. Первый потребует нажатия кнопки поджига перед поворотом переключателя мощности конфорки, второй срабатывает сам во время включения конфорки.

Остальные функции плиты выбираются исходя из потребностей каждой конкретной семьи: кому-то необходим таймер, кому-то — подсветка духового шкафа и многоконтурные конфорки. Одним хватает всего двух горелок, а кто-то не может удовлетворить свои аппетиты даже при шести. Что же касается внешнего вида плиты, то корпус ее обычно выполняется из нержавеющей или эмалированной стали. С точки зрения надежности и длительности ее эксплуатационного срока лучше остановить свой выбор на приборе из нержавейки — так как находиться он будет в помещении с повышенным влаго— и парообразованием. Однако если вы хотите купить плиту определенного цвета, которая будет удачно вписываться в имеющийся интерьер, то вариантов нет — речь идет только об эмалированном корпусе.

Электрическую плиту выбрать несколько сложнее. Основное свое деление они имеют по типу нагревательной поверхности. Выделяют:

— стеклокерамические плиты;

— классические (с чугунной нагревательной конфоркой).

Первые, хоть разогреваются и включаются в работу быстрее, при этом считаются более безопасными. Классические плиты отличаются более выгодной ценой, однако процесс приготовления пищи на них занимает больше времени. Обычно они имеют таймер и регулятор температуры. Плиты со стеклокерамической поверхностью — это новый и удобный продукт в данной сфере. Под рабочей плоскостью расположено нагревательное устройство, а сверху на тонировку нанесена разметка зон нагрева в виде обычных конфорок. Отличительная особенность состоит в том, что ТЭН, сильно разогревая очерченную плоскость, не затрагивает поверхность поблизости от нее, что гарантирует высокую степень безопасности пользователей. Сами же конфорки могут быть как одноконтурными, так и двухконтурными — тогда при помощи поворота переключателя полезная площадь конфорки значительно увеличивается. Таким образом обеспечивается равномерный нагрев специфических видов посуды — например, лотков под рыбу или утятниц. Сегментный индикатор окончательного тепла покажет, какая из конфорок не успела остыть окончательно, что поможет уберечь людей от возможных термических травм.