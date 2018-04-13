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Промышленное производство национальной меховой одежды открыли на Чукотке
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Промышленное производство национальной меховой одежды открыли на Чукотке 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 апреля. Производство национальной меховой одежды открыли на Чукотке на фабрике в селе Кепервеем. Об этом сообщила в пятницу ТАСС владелец предприятия, индивидуальный предприниматель Виктория Ситарова.
"Сейчас мы единственные, кто начал шить меховую одежду в определенных производственных объемах. Нигде больше на Чукотке таких производств нет", — сказала она.
На средства, выделенные фондом поддержки коренного населения Чукотского автономного округа «Купол» — 1,5 млн рублей, окружным департамента финансов, экономики и имущественных отношений — 500 тыс., районной администрацией — 150 тыс., закуплены контейнеры под цех и часть оборудования. В цехах выделываются шкуры оленей, росомах, песцов, волков и соболей, а также шьется одежда и обувь.
"Мы не только шьем национальную одежду, но и занимаемся ремонтом и чисткой обычной. В дальнейших планах — существенно расширить производство, закупить еще несколько станков, в том числе по мокрой и сухой выделке шкур, а также взять на работу новых специалистов — швею и мездрильщика. В этом вопросе мы рассчитываем на дополнительную поддержку от фонда «Купол», — добавила Ситарова.
Фабрика намерена реализовывать национальную одежду на всей территории Чукотки. В частности, заказы на торбаса (меховая обувь) уже поступили от некоторых сельхозпредприятий округа. Национальное село Кепервеем располагается в 40 км от города Билибино в западной части Чукотского автономного округа.
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