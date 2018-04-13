Посетителям екатеринбургского зоопарка показали малыша-трубкозуба

В зоопарке Екатеринбурга родился детеныш трубкозуба, его и маму по имени Баги уже перевели в доступный для обзора посетителей вольер. Малыш появился на свет 27 января, но имя ему пока еще не дали.

— Трубкозубы — ночные животные и с наступлением темноты начинают активно ходить и рыть все вокруг, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Чтобы мать не навредила малышу, в зоопарке дежурили ветеринарные врачи и специалисты отдела орнитофауны.

При рождении малыш-трубкозуб весил 1770 граммов. Сейчас детеныш окреп и весит уже 10 килограммов. Его пол специалисты смогут определить только через месяц, тогда и подберут подходящее имя.

Семейство трубкозубов в Екатеринбургском зоопарке приносит потомство каждый год. После того как детеныши подрастают, их отдают в другие зоопарки.