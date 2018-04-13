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Посетителям екатеринбургского зоопарка показали малыша-трубкозуба
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Посетителям екатеринбургского зоопарка показали малыша-трубкозуба 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В зоопарке Екатеринбурга родился детеныш трубкозуба, его и маму по имени Баги уже перевели в доступный для обзора посетителей вольер. Малыш появился на свет 27 января, но имя ему пока еще не дали.
— Трубкозубы — ночные животные и с наступлением темноты начинают активно ходить и рыть все вокруг, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Чтобы мать не навредила малышу, в зоопарке дежурили ветеринарные врачи и специалисты отдела орнитофауны.
При рождении малыш-трубкозуб весил 1770 граммов. Сейчас детеныш окреп и весит уже 10 килограммов. Его пол специалисты смогут определить только через месяц, тогда и подберут подходящее имя.
Семейство трубкозубов в Екатеринбургском зоопарке приносит потомство каждый год. После того как детеныши подрастают, их отдают в другие зоопарки.
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