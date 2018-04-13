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Спасенный бельчонок научился встречать маму с работы
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Спасенный бельчонок научился встречать маму с работы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Позавчера у малышки прорезался первый зубик, а вчера она уже встречала приемную маму с работы. Доча начала потихоньку выбираться из своего гнездышка на исследование владений и проявлять интерес к подкормке в виде очищенных орешков», — написала женщина, приютившая бельчонка.
Пока все движения получаются у малыша неуклюжими и оттого особенно милыми. «Нам остается только радоваться ее скорому развитию. Это большой опыт для нас в работе с млекопитающими», — добавила новоиспеченная мама.
Напомним, несколько дней назад упавший в холодную лужу крохотный бельчонок едва не стал обедом для кошек и ворон, но звереныша вовремя подобрали добрые жители Новосибирска. Бельчонок был подобран и передан в Центр реабилитации хищных птиц. «Мы, кажется, постепенно перерастаем в Центр помощи диким животным», — пошутили волонтеры, принимая детеныша.
Выяснилось, что у бельчонка было переохлаждение, время от времени он чихал, ел неохотно и больше спал, свернувшись в клубочек. Но спустя сутки состояние малыша стабилизировалась. «Ребенок-бельчонок просто чудо!» — отреагировали пользователи соцсетей, умиляясь выложенным фотографиям детеныша, укутанного в махровое полотенце.
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