Джиджи Хадид рассказала, как реагирует на хейтеров в сети

Джиджи Хадид, как и любая другая знаменитость, сталкивается не только с массовым обожанием, но и с людьми, которые открыто ее критикуют. В интервью майскому выпуску журнала Harper’s Bazaar, звездой которого она стала, Джиджи поделилась своими размышлениями на тему хейтеров. Модель считает, что реагировать на большинство негативных комментариев вовсе не стоит, хотя они и могут задеть за живое. «Большинство из этого — просто чушь. Но иногда это действительно ранит меня. Сейчас люди очень легко говорят такие фразы, вроде „Мне нравилась фигура Джиджи, но, похоже, она просто сдалась“. Но я худая не потому, что прогнулась под стандарты индустрии. Когда у меня была более спортивная фигура, я гордилась своим телом, потому что я была потрясающим волейболистом и наездницей. Но, узнав, что у меня аутоиммунное заболевание Хашимото, я вынуждена была начать правильно питаться и тренироваться», — рассказывает Хадид.

Фотосет с Джиджи: попкорнnews