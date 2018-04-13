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44-летняя Хайди Клум больше не прячет своего молодого возлюбленного
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44-летняя Хайди Клум больше не прячет своего молодого возлюбленного 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Хайди Клум недолго горевала после расставания со своим давним возлюбленным — галеристом Вито Шнабелем. Порвав с изменщиком, супермодель нашла утешение в объятиях 28-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, который младше ее предыдущего парня на три года. Сначала Хайди пыталась не афишировать свои отношения, но спрятаться от вездесущих папарацци ей не удалось.
Сначала репортеры сфотографировали парочку во время романтического ужина в одном из ресторанов Голливуда. Потом их вместе видели на шоу America’s Got Talent: Каулитц терпеливо ждал Клум и после съемок нежно поцеловал свою избранницу. Желая спрятаться от любопытных глаз, Хайди и Том отправились в романтическое путешествие, но и там их не оставили в покое. Снимки, на которых Хайди загорает с обнаженной грудью, а еще страстно целуется и обнимается с Томом, очень быстро разлетелись по Сети.
Устав прятаться, влюбленные решили перестать скрывать свои отношения. Сегодня их вместе видели в аэропорту Лос-Анджелеса. Парочка как раз вернулась из своего романтического путешествия. Том обнимал Хайди за плечи. Оба выглядели отдохнувшими и умиротворенными. Теперь, когда Хайди перестала прятать своего молодого возлюбленного, репортеры, возможно, оставят ее в покое и переключатся на кого-нибудь другого.
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