20 деток, которые очень похожи на своих кукол

Как говорится, ребенок — это не игрушка. Но иногда они выглядят точь-в-точь как куколки. Убедитесь в этом сами! Смотришь на этих карапузиков и кажется, что на каждом фото самые настоящие близнецы. Бывает же такое! Интересно, на всех фото совпадения или некоторые куколки изготавливались на заказ? Если на заказ, то мастер определенно знает свое дело, потому что схожесть поразительна! Полюбуйтесь этими парочками! Какие они классные, просто слов нет. Двойняшки

Маленькая копия

Какие губки!

А где от большего коробочка?

Даже платьишки похожи

Разве что не зеленый

Классные

Красотки

Два пупса

Вот это улыбка!

Кучеряшки

Смотри, не перепутай!

Солнышко

Пора спать

Забавные

Кнопочки такие…

Сони

Сестрички

Одинаковые

Как под копирку!