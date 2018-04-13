Ещё
Санкционные овощи и фрукты из Европы везли под видом лимонада в Московский регион
Далее:
Читайте также:
Ещё

Санкционные овощи и фрукты из Европы везли под видом лимонада в Московский регион 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Овощи и фрукты общим весом 17 тонн из Испании, Бельгии и Германии изъяли и уничтожили в Подмосковье, их пытались провезти под видом лимонада, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
На 86 километре Минского шоссе было досмотрено автотранспортное средство, следовавшее из Республики Беларусь. По предъявленной водителем международной товарно-транспотной накладной, машина следует в Москву и перевозит груз — лимонад, с ароматом «КВАСА».
«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт перевозки подкарантинной продукции запрещенной к ввозу на территорию РФ: артишоки, салат, клубника, кумкват, кольраби (общий вес 13 тонн) — происхождением Испания, а также лук порей (3 тонны) — происхождением Бельгия, хрен (0,7 тонны) — происхождением Германия», — говорится в сообщении.
Запрещенную к ввозу продукцию уничтожили, в соответствии с действующим законодательством РФ, механическим способом с пересыпанием хлорной известью на сортировочной площадке в Московской области.
РИАМО: последние новости
Село Архангельское вошло в программу борьбы с борщевиком в Рузском округе Хлебозаводы испекут более 3,5 млн куличей и кексов для москвичей к Пасхе Жертва мужа‑садиста из Серпухова готовится к новым операциям на пришитой руке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын родился спустя 4 года после гибели родителей6
Волочкова снялась голой на пляже149
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка6
Хлои Кардашьян подарила мужу-изменщику дочь2
Чем опасен нерегулярный секс7
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение