Санкционные овощи и фрукты из Европы везли под видом лимонада в Московский регион

Овощи и фрукты общим весом 17 тонн из Испании, Бельгии и Германии изъяли и уничтожили в Подмосковье, их пытались провезти под видом лимонада, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На 86 километре Минского шоссе было досмотрено автотранспортное средство, следовавшее из Республики Беларусь. По предъявленной водителем международной товарно-транспотной накладной, машина следует в Москву и перевозит груз — лимонад, с ароматом «КВАСА».

«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт перевозки подкарантинной продукции запрещенной к ввозу на территорию РФ: артишоки, салат, клубника, кумкват, кольраби (общий вес 13 тонн) — происхождением Испания, а также лук порей (3 тонны) — происхождением Бельгия, хрен (0,7 тонны) — происхождением Германия», — говорится в сообщении.

Запрещенную к ввозу продукцию уничтожили, в соответствии с действующим законодательством РФ, механическим способом с пересыпанием хлорной известью на сортировочной площадке в Московской области.