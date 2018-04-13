Игорь Николаев показал, как учит двухлетнюю дочь кататься на самокате

Певец и композитор Игорь Николаев старается большую часть свободного времени проводить с младшей дочкой. Ведь ему не всегда удается видеть ее каждый день из-за плотного рабочего графика. В последнее время артист все чаще делится роликами с участием двухлетней Вероники. На этот раз певец показал видео весенней прогулки с Вероникой. Оказалось, мама и папа купили девочке ее первый в жизни самокат. И вот теперь Игорь Николаев решил научить дочь, как нужно правильно на нем кататься.

Первый самокат! Знакомство состоялось! Скоро полетим!

подписал ролик Игорь Николаев.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 13 Апр 2018 в 12:53 PDT «Сколько техники уже освоила Никуся! Умничка сладкая! А голосочек какой милый!», «Все просто замечательно у вас получилось», «Умничка, самостоятельная!», «Смышленая девчушка!», — похвалили Нику за старания подписчики Игоря Николаева. Девочка действительно очень упорно старалась делать все правильно. Прогулки с Никой все чаще становятся темами постов Игоря Николаева. То Вероника катается с горок, то лепит снеговика, то просто гуляет вместе с папой.

Заметим, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока. Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 8 Апр 2018 в 3:57 PDT Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.

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Фото: Instagram / @igor_nikolaev_music Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!