Откровенный снимок Виктории Бони поразил всех 

38-летняя телеведущая и звезда Инстаграма Виктория Боня «раскачала» соцсети публикацией своего нового фото. На нем Виктория полностью раздета. Боня сфотографировалась на одной из горных вершин, с которой открывается вид на Лазурный берег. Снимок получился таким живописным, что за короткое время собрал сразу несколько десятков тысяч «лайков». Виктория Боня давно не обсуждалась в масс-медиа, но в этот раз ей явно удалось привлечь к своей персоне повышенный интерес. «Невероятно красивая!», «Дух захватывает от такой красоты», «Очень сексуально», — такими комплиментами Викторию после публикации снимка одарили сполна. Напомним, в прошлом году Виктория Боня, называемая «русской Золушкой» из-за отношений с наследником состоятельного семейства из Монако Алексом Смерфитом, сообщила о расставании с бойфрендом-иностранцем. До этого Боня постоянно интриговала признаниями в том, что они со Смерфитом вот-вот сыграют свадьбу. Расставшись с женихом, Виктория стала активно работать на свою популярность в соцсетях. К примеру, Боня объявила фолловерам о том, что хочет изменить свою внешность, после чего с помощью спортивных тренировок и специальной диеты она набрала вес, подкачала мышцы, и ее фигура стала выглядеть по-другому. Ранее МедикФорум писал об эксперименте с имиджем Леры Кудрявцевой, который не понравился ее фанатам и был резко раскритикован.
ФОТО ВИКТОРИИ БОНЯ