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20 самых уединенных домиков для тех, кто любит тишину и спокойствие
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20 самых уединенных домиков для тех, кто любит тишину и спокойствие 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Жить в большом городе — это интересно и захватывающе, но каждый хоть раз в жизни мечтал оказаться в маленьком уютном домике. Никаких соседей, шума и суеты.
Это идеальные места для отдыха, размышлений и единения с природой. Поэтому такие домики часто сдаются в аренду. Их также стремятся приобрести охотники и фермеры.
Наверное, жизнь в уединении имеет свои плюсы. Не только с практической, но и с духовной точки зрения. По крайней мере, когда смотришь на эти фото, то кажется, что попадаешь в удивительный сказочный мир, из которого так не хочется возвращаться в реальность!
Лесная хижина в Шотландии
Домик на просторах Исландии
Зимний пейзаж
Возле озера Текапо, Новая Зеландия
Остров Элидей в Исландии
Удивительный домик в лесу
Хижина хоббита в Уэльсе
В живописных горах Исландии
Одинокий дом на Фарерских островах
Еще одно чудесное место в Исландии
Небольшой красный домик
В горах Румынии
Возле рыбацкого поселка Арнастапи
Посреди холодных просторов Норвегии
Крошечное жилище в бескрайних полях Венгрии
Дом на реке в Сербии
Золотые поля Канады
Побережье Исландии
Красоты южной Австралии
Дом у горы Крейг Хайленд в Шотландии
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