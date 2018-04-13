20 самых уединенных домиков для тех, кто любит тишину и спокойствие

Жить в большом городе — это интересно и захватывающе, но каждый хоть раз в жизни мечтал оказаться в маленьком уютном домике. Никаких соседей, шума и суеты.

Это идеальные места для отдыха, размышлений и единения с природой. Поэтому такие домики часто сдаются в аренду. Их также стремятся приобрести охотники и фермеры.

Наверное, жизнь в уединении имеет свои плюсы. Не только с практической, но и с духовной точки зрения. По крайней мере, когда смотришь на эти фото, то кажется, что попадаешь в удивительный сказочный мир, из которого так не хочется возвращаться в реальность!

Лесная хижина в Шотландии

Домик на просторах Исландии

Зимний пейзаж

Возле озера Текапо, Новая Зеландия

Остров Элидей в Исландии

Удивительный домик в лесу

Хижина хоббита в Уэльсе

В живописных горах Исландии

Одинокий дом на Фарерских островах

Еще одно чудесное место в Исландии

Небольшой красный домик

В горах Румынии

Возле рыбацкого поселка Арнастапи

Посреди холодных просторов Норвегии

Крошечное жилище в бескрайних полях Венгрии

Дом на реке в Сербии

Золотые поля Канады

Побережье Исландии

Красоты южной Австралии

Дом у горы Крейг Хайленд в Шотландии