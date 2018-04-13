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В Ялте незаконно перевозили два центнера птичьего мяса
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В Ялте незаконно перевозили два центнера птичьего мяса 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В Ялте в ходе рейда, проведенного специалистами Южнобережного отдела ветеринарного надзора РК совместно с сотрудниками ГИБДД, был выявлен факт незаконной транспортировки мяса птицы. Об этом сообщается на сайте Госветеринарии Республики Крым.
"Установлен факт незаконной транспортировки продукции животного происхождения: полуфабрикатов цыплят бройлеров и индейки, а также тушки цыплят бройлеров общим весом 231,3 килограмм без ветеринарных сопроводительных документов. За установленные нарушения требований ветеринарного законодательства при транспортировке продукции владельцы привлечены к административной ответственности. 20 кг полуфабрикатов цыплят бройлеров, замороженных без маркировки производителя, изъяты и уничтожены в биотермической яме", — говорится в сообщении Госветеринарии РК.
Остальные 211 килограмм мяса птицы были отданы на ответственное хранение владельцу до момента предоставления им ветеринарных документов, подтверждающих происхождение и качество продукции.
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