«Зачем стоишь? Молись!»

— Вы знаете, какие у нас платаны? А вот это солнечные часы, — Эльмира машет рукой в сторону белого столбика между двумя деревьями-исполинами.

Этим деревьям с необъятными стволами в дагестанском Дербенте около семи веков. Их зеленые кроны как опознавательный знак для туристов, стоящих на смотровой площадке цитадели Нарын-калы: здесь находится древнейшая мечеть в России, построенная арабами еще в VIII веке, отсюда началось распространение ислама в Дагестане.

В разгар туристического сезона двор джума — то есть главной — мечети наводняют гости древнего города. Их охотно встречают: в мечети посетителям всегда рады, зайти внутрь устланного коврами здания может каждый, нужно лишь соблюдать правила.

Но сегодня пятница, близится полдень — время главного намаза. Большинство стекающихся к мечети людей — прихожане: молодые ребята группами по несколько человек, мужчины, женщины разных возрастов. Кто-то идет в специально отведенное место для совершения омовения: без него на намаз в мечеть не попасть. Остальные расходятся во дворе в разные стороны: входы в здание для мужчин и женщин раздельные.

Эльмире Алиевой пятьдесят пять лет, половину из них она молится. Пятничный намаз обычно совершает в джума, здесь и работает — следит за чистотой и порядком.

— В 1995 году мой муж поехал в хадж. Когда он дома молился, меня как будто подталкивало что-то: «Зачем стоишь? Молись!» Но я боялась, вдруг что-то не так сделаю, у меня двое маленьких детей тогда были — боялась, что не буду успевать, — вспоминает она.

Посоветовавшись с супругом, Эльмира приняла важное для себя решение — совершать намаз пять раз в день. Все молитвы она знала: женщина выросла в религиозной семье, где, не помолившись, не приступали к еде и спать ложились тоже лишь обратившись к Богу. Еще в младших классах школы она училась читать Коран.

— Это ответственно, молитву бросать нельзя. Бог не нуждается в наших молитвах, это мы нуждаемся в божьей помощи. Это как если взаймы взяла деньги — надо отдавать. Намаз — наша прямая обязанность, — поясняет Эльмира.

Джума-мечеть посещают последователи нескольких течений ислама. Эльмира исповедует шиизм — одно из основных мусульманских направлений.

В мужскую сторону мечети ведет сразу несколько дверей: прихожан-мужчин гораздо больше. Следуем за Эльмирой в женскую часть мечети. Заходить положено с правой ноги. На входе женщина воздевает руки к небу и что-то шепчет.

— Нужно сказать: «О Всевышний, открой врата своей милости», а затем поздороваться «Ассаляму алейкум!»

Здороваться нужно, даже если в мечети никого нет. Считается, что ангелы всегда в храме.

На входе Эльмира снимает обувь.

— В обуви мы по всему миру ходим, и по грязным местам тоже, а тут молятся люди, садятся. Если не разулся, заходить строго запрещено, — предупреждает она.

Для удобства прихожан стоят обувные полки. Рядом — вешалка с длинными балахонами. Эту одежду могут накинуть на себя те, кто сомневается, что их внешний вид соответствует требованиям ислама. Их же надевают туристки.

— Фигура женщины не должна выделяться, ничего не должно быть видно, кроме кистей рук, стоп и лица, — объясняет Эльмира. — Цвет одежды может быть любой, это только в последнее время черное надевают, мода пошла. Голова покрыта платком, чтобы не выбивались волосы.

Эльмира никак специально не готовится к посещению мечети — на ней всегда свободное платье и платок.

Женская часть отделена от мужской перегородкой, не доходящей до потолка, чтобы женщины тоже могли слышать проповедь имама.

— Женщин мужчины не должны видеть во время молитвы. Женщинам видеть мужчин можно, но нежелательно, — говорит Эльмира.

Поэтому во время молитвы женщины становятся в ряды ближе к выходу — позади мужчин, занимающих первые ряды ближе к имаму. Пока из прикрепленных к колоннам динамиков не раздался азан — призыв к молитве, около трех десятков женщин разных возрастов о чем-то беседуют. Не обязательно о религии — тут обсуждают и последние новости, и детей. Говорят на азербайджанском — около трети населения Дербента представители этого народа. После азана имам начинает пятничную проповедь, тоже на азербайджанском.

Наконец, верующие приступают к совершению намаза. Пятничный, или джума-намаз, состоит из пяти молитв. Слышно, как за перегородкой мужчины повторяют слова вслед за имамом. Женщины молятся шепотом.

— Первым долгом мы молимся за весь мир. Прежде чем что-то для себя просить, мы молимся за тебя, за других, за людей по всему миру. А потом уже просим за своих близких, за себя: «Боже, помоги моим детям». Все слова взяты из Корана, — рассказывает Эльмира.

Во время намаза женщины, так же как и мужчины, синхронно делают ракааты, то есть совершают повторяющиеся действия — это поклоны и перемена положения рук. Количество зависит от вида молитвы.

Сунниты во время земного поклона — приветствия бога — касаются лбом пола. Шииты — спрессованной в небольшой диск земли со святых для мусульман мест. Исламскую печать, как ее называют, кладут перед собой на полу на ярком куске ткани. На отдельной полке в мечети такие «медальоны» лежат стопкой — на время молитвы их может взять любая из прихожанок. Но обычно у каждой женщины есть своя печать.

Не сбиться во время молитвы и знать, какая она по счету, помогают четки. Традиционный исламский атрибут обычно состоит из 99 элементов — по числу имен Аллаха. Но встречаются и другие варианты.

— В моих четках 101 камешек. Самый большой считается имамом, — показывает Эльмира. — От него ведется отсчет. Перебирая первые 33, я говорю «Аллах акбар» — Аллах велик, следующие 33 — «субханаллах», благословение Богу, завершаю круг, повторяя 34 раза «альхамдулилах» — хвала Аллаху.

Эльмира уверяет, что перебирание четок успокаивает душу и лечит тело.

После того как джума-намаз закончился, женщины поднимаются с колен и обходят друг друга по кругу, пожимая руки. Так они поздравляют друг друга с пятницей — священным для мусульман днем.

Кто-то торопливо покидает мечеть — в основном молодые девушки. Женщины постарше остаются поговорить. Если есть какие-то вопросы к имаму, задать их можно в специально отведенной комнате.

А летом здесь будут учить детей читать Коран — девочек отдельно от мальчиков. Девочек в последнее время больше.

— Они больше как-то тянутся, что ли, стремятся обучиться всему, — говорит Эльмира.

Иногда она молится здесь вместе со своими детьми: дочерью и двумя сыновьями. Мужу ходить в мечеть больше не позволяет здоровье.

Эльмира рассказывает, что в дни больших мусульманских праздников мечеть бывает полной.

— После молитвы я чувствую облегчение — как будто долг отдала, на душе становится спокойно.