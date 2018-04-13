Сильная и опасная: на что способна Навка в 43 года

13 апреля фигуристка отмечает день рождения и доказывает, что цифры над ней не властны.

Первой Татьяну поздравила ее младшая дочь — трехгодовалая Надя, которая подарила маме яркий рисунок, прочитала стихи и сказала, что мечтает быть на нее похожей. И понять Надю можно. Всем бы быть такими, как Навка.

Редакция Wday.ru проследила за тем, как прошел год олимпийской чемпионки, и вдохновилась.

Гибкая и изящная

Каждую неделю фигуристка делится в социальных сетях видео и фото с тренировок и доказывает, что мама двоих детей способна на многое. Стоя на одной ноге, Навка может изящно нагнуться вперед и зубами поднять с пола лист бумаги, сесть на шпагат, сделать идеальный мостик, высоко подпрыгнуть, вверх тормашками встать на пляже, и это все в 43 года!

Сильная и опасная

Многие спрашивают, для чего у меня стоит этот странный мужик?! Думаю, теперь всем понятно для чего #рубрикаспортоттатьянынавки под руководством моего тренера @van_den1

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

15 Фев 2018 в 5:53 PST Помимо профессионального спорта и растяжки Татьяна увлекается карате и если что, то сможет за себя постоять.

— После Олимпийских игр я себе сказала, что больше никогда не зайду в спортзал, не зайду на дорожку и не подниму ни одной гири, — говорила Навка в интервью Wday.ru. — Но все-таки мы не молодеем, и спустя десять лет я поняла, что нужно заниматься для здоровья своего тела. Каждый человек находит свой вариант, который подходит его характеру, темпераменту. Кто-то качается, кто-то плавает или бегает. Я, например, в промежутках, когда не работаю и не тренируюсь на льду, занимаюсь йогой, акробатикой и разновидностью женского акробатического карате, не заставляя себя. Получаю от этого огромное удовольствие.

Естественная и красивая

Фигуристка так редко прибегает к косметике, что поклонники скорее удивляются, когда видят ее с ярким макияжем, чем без него. Для выступления на льду или светского мероприятия Татьяна может нанести красную помаду, но в обычной жизни предпочитает обходиться без косметики и порой даже без укладки. Себя настоящую она не стесняется, спокойно публикует будничные фотографии рядом со снимками с красных дорожек и выглядит на этих фото моложе своих лет.

Мама и жена

Самое лучшее поздравление! #надеждапескова

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

12 Апр 2018 в 11:39 PDT Татьяна не скрывает чувств, когда говорит о близких. С гордостью рассказывает о достижениях старшей дочери, лепит равиоли и делает маникюр с младшей, а когда пишет о любимом муже, становится ясно, что дома у нее царит полная гармония.

«Сегодня у самого прекрасного и лучшего мужчины на свете, самого дорогого мне человека — моего мужа день рождения. Я благодарна судьбе, что подарила мне возможность быть такой любимой и счастливой! Любовь моя, просто будь здоров, это самое главное, что нам всем нужно» — так Навка поздравила супруга.

Мы уверены, что сегодня, в день рождения, Татьяну будут ждать не менее трогательные слова от ее родных.

Вот это да! Навка показала идеальную попу в лосинах

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