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Сексуальная достопримечательность: надгробие, притягивающее женщин
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Сексуальная достопримечательность: надгробие, притягивающее женщин 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В самом романтическом городе мира, в Париже, есть буквально маленький город мертвых. Могилы там выполнены в форме соборов и памятников, среди которых покоятся Оскар Уальд и Эдит Пиаф. Но этого, наверное, будет мало для того, чтобы сюда приходили толпы представительниц прекрасного пола. Чем же тогда их так привлекает кладбище Пер-Лашез? Весь секрет в уникальной могиле, о которой и пойдет речь в этой статье.
Среди самых знаменитых людей, похороненных на Пер-Лашез, выделяется могила Виктора Нуаре. Этот мужчина работал журналистом. Его друг и коллега был очень оскорблен письмом принца Бонапарта, которое опубликовало конкурирующее издание. Мужчина очень просил Виктора инициировать дуэль, но вот что происходило дальше неизвестно. История же закончилась тем, что Виктор влепил принцу пощечину, после чего тот застрелил наглеца. Причем смерть настигла журналиста незадолго до свадьбы.
Около 100 000 человек пришли проводить Нуара в последний путь, потому что общественность возмутил тот факт, что суд полностью оправдал принца Бонопарта.
Над монументом для могилы Виктора работал скульптор Жюль Далу. Он был изготовлен из бронзы в натуральную величину и изображает Нуара в момент смерти.
Что было в голове у скульптора, когда он работал над своим творением неизвестно. Но нетрудно увидеть, что бронзовая копия журналиста имеет заметную выпуклость в районе ширинки. Возможно, все дело в легенде, что у убитого в морге неожиданно появилась эрекция.
И по самым непонятным причинам у парижанок могила Виктора Нуара стала своеобразным символом плодородия. Согласно местным мифам, чтобы в течение года забеременеть, выйти замуж или избавиться от всех проблем в интимной сфере, нужно положить в цилиндр цветок, поцеловать монумент в губы и потереть ту самую выпуклость. Как видно на фото, эти области уже отполированы паломницами до блеска.
В 2004 году вокруг могилы Виктора даже возводили заграждение, но массовые протесты женщин и критичные отзывы в прессе добились снесения забора.
Вот такая вот история. Ну что, дорогие женщины, айда в Париж?:)
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