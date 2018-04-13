Мама отпустила ее в клуб. Утром дочь не могла ходить и говорить.

Эми Томпсон — шестнадцатилетний подросток из Шотландии. Она, как и полагается девушке, очень красива и популярна среди одноклассников. Эми никогда не имела проблем с наркотиками, но после той роковой вечеринки ее жизнь в корне изменилась. Не имея дурных намерений, четыре подруги решили расслабиться в клубе. Все шло как по маслу, пока к ним не подошел человек с каким-то порошком в прозрачных капсулах, сказав: «Девчонки, попробуйте! Это просто экстази, не волнуйтесь! Очень круто!» Эми и трое ее подруг сделали именно так, как им порекомендовал тот таинственный незнакомец. Через минуту они потеряли сознание. Скорая уже спешила на помощь.

Подругам Эми повезло — они вскоре проснулись, оказавшись целыми и невредимыми. Но сама девушка, звезда вечеринок и королева красоты, впала в глубокую кому. Врачи сказали, что ее мозг очень поврежден. Мама Эми и не подозревала, в каком состоянии очнется ее любимая дочь.

Открыв глаза, Эми уже не была прежней: она почти не говорила, каждое слово давалось ей с трудом. Но самое страшное то, что ей придется провести остаток своей жизни в инвалидной коляске. Роковая капсула навсегда лишила Эми способности ходить.

Сестра Эми записала это видео и опубликовала его на YouTube, чтобы распространить среди молодежи предупреждение об экстази.

Тем временем полиция арестовала двоих мужчин и одну женщину. Возможно, именно они поделились с Эми наркотиком в тот самый последний день ее жизни.

Но для матери и сестры этой когда-то прекрасной девушки ничто уже не является важным. Родители потеряли свою дочь навсегда. Одна таблетка унесла всю ее жизнь: ее смех, ее улыбку, ее любовь и ее будущее. Помоги распространить это предупреждение по всему миру, чтобы молодые люди наконец поняли, что такое наркотики.