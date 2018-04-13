Той ночью дочь спала на диване. Зайдя утром в комнату, отец закричал от увиденного.

В жизни любого отца когда-то наступает переломный момент: его дочь начинает встречаться с молодым человеком. Каждому папе приходится осознавать, что он больше не является для своей маленькой девочки самым лучшим мужчиной на свете. Этот «какой-то парень» привносит в ее жизнь новые взгляды и интересы, меняет мнение на ситуацию. Меняет ее жизнь навсегда. Понимая все это, многие отцы, рассчитывая на свою мудрость, желая дочери лишь лучшего, порой принимают жесткие меры, разбивая сердце своему ребенку на долгие годы. Но этот русский папа пятнадцать лет назад решил поступить так, как подсказывало ему сердце:

„Однажды, спустившись утром по лестнице, я увидел, как моя семнадцатилетняя дочь в сладком полусне лежала на диване с молодым мужчиной. Должно быть, заснули после «тяжкой» ночи. Я тихо приготовил завтрак, поднялся вновь наверх и сказал моей жене, второй дочери и сыну, чтобы они сильно не шумели — молодые люди все еще спят. Наш обеденный стол в гостиной стоял прямо напротив дивана, который приютил на ночь молодую парочку. Мы спустились всей семьей, сели завтракать, и я заорал: «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!» Никогда еще не видел, чтобы кто-то из горизонтального положения так быстро переходил в вертикальное. «Завтрак готов!» — сказал я так, как будто вот-вот высосу душу из этого бедного парня. Я подвинул ему стул и посадил рядом с собой. «Сядь!» — отрезал я, заставляя всю семью погрузиться в гробовое молчание.

Забавно вспоминать, но тогда то расстояние от дивана до стола явилось этому парню самым тяжелым в жизни преодолением. Одевшись, они с моей дочерью с лицом обрубленного дерева сели за стол. От этих влюбленных так и веяло нервозностью. «Друг мой! Я хотел бы задать Вам вопрос необычайной важности. И Вы должны на него ответить… Вам же лучше…» — сказал я со своим грубым русским акцентом (так звучало более устрашающе) уже почти трясущемуся от страха молодому человеку. «Любите ли Вы кошек?»

Парень оказался очень милым и дружелюбным. Он явно не имел образования, но глупым точно не был. Однако чувство, которое он навевал, показалось мне очень странным. Возможно, одиноким, отчаянным или даже преступным… Дочь, тем не менее, убедила меня в его необыкновенности. Тогда она знала его уже почти месяц.

С тех пор он приходил к нам каждый день, но никогда больше не оставался на ночь. Каждое утро этот парень забирал мою дочь в школу на велосипеде, привозил ее обратно домой, контролировал ее домашние задания, всегда был рядом, когда она болела. Он заботился. Он все время проводил с ней. Даже когда моя дочь бесилась, он проявлял ангельское терпение.

Парень сказал, что у него нет ни семьи, ни образования, ни работы. Но моя дочь его обожала. Я подумал, кто я такой? Почему я должен мешать ей учиться на собственных ошибках?

Прошло восемь месяцев. Мой сын узнал, что парень его сестры был бездомным. Его папа совершил самоубийство. Мама, дорожная проститутка, скончалась через три недели после его смерти. Парню тогда было пятнадцать… Все прошедшие четыре года ему приходилось как-то выживать на улице. Подросток подрабатывал на строительных работах, ночевал в парках, под мостом, у «друзей»… Когда моя дочь впервые встретила его по дороге из школы, он убирал мусор на улицах.

Все это никак не соответствовало моим нынешним представлениям. Я знал вежливого, все время улыбающегося молодого человека, всецело заботящегося о моей дочери. Он сделал мою маленькую девочку счастливой. Этот ребенок, у которого никогда не было возможности быть ребенком. Не было возможности нормально поесть, полностью утолить свой голод или жажду.

Иногда, когда он не приходил из-за работы, мы скучали по нему. Мой сын стал ему другом. Моя младшая дочь всецело ему доверяет, а материнские инстинкты моей жены вообще разгорелись с новой силой. Я? Я волнуюсь за него. Я желаю ему счастья.

Моя жена и дочь расплакались (женщины!), когда я рассказал им все об этом парне. Моя старшая дочь все знала, ничего нам не говорила и отпускала его ночью…куда? Я воспитал бессердечную фурию…

На следующий день я дал парню ключи от нашего дома, разрешив оставаться у нас на ночь. На следующей неделе мы организовали отдельную спальню, все вместе подбирая ему подходящую мебель. Руки, надо сказать, у него были золотые! Он хотел все делать сам, никому не подчиняясь, проявляя свой сильный характер. Никакое образование этого не дает.

Пятнадцать лет спустя этот парень и моя дочь все еще вместе, влюблены друг в друга, как молодожены. Бизнес у них процветает, двойняшки подрастают. Мои внуки. Мальчик и девочка…

Продолжение, я надеюсь, следует…“

Жизнь подходит ко всем с разных сторон, открывая многочисленные возможности, которые иногда лишь надо научиться распознавать. Даже самый подозрительный человек может явиться для нас чудом, если мы принимаем его с чистой душой и открытым сердцем.

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