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Лиам Пейн и Шон Мендес готовят подарок для поклонников
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Лиам Пейн и Шон Мендес готовят подарок для поклонников 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Уж не о новой коллаборации ли речь?
Некоторое время назад Лиам и Шон ясно дали понять, что уже давно связаны крепкой дружбой. С тех самых пор фанаты не переставали упрашивать своих кумиров порадовать их совместным проектом. Кажется, этот день настал!
В своем Лиам поделился совместной фотографией с Шоном. «Было очень приятно поймать Шона в Берлине», — подписал кадр экс-участник One. Поклонники уверены: в столицу Германии парни отправились для записи совместной песни.
А вы как думаете, что задумали эти двое?
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