Лиам Пейн и Шон Мендес готовят подарок для поклонников

Уж не о новой коллаборации ли речь?

Некоторое время назад Лиам Шон ясно дали понять, что уже давно связаны крепкой дружбой. С тех самых пор фанаты не переставали упрашивать своих кумиров порадовать их совместным проектом. Кажется, этот день настал!

В своем Лиам поделился совместной фотографией с Шоном. «Было очень приятно поймать Шона в Берлине», — подписал кадр экс-участник One. Поклонники уверены: в столицу Германии парни отправились для записи совместной песни.

А вы как думаете, что задумали эти двое?