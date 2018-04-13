Сбор березового сока: легален или нет?

Фото с ресурса ejin.ru Во Владимире на этой неделе начался сезон сбора березового сока. Данная тема обсуждается на городском форуме «Wec.ru». По сообщениям владимирцев, сок деревьев активно потек вчера, 12 апреля. Собирают его не только в лесах пригородов областного центра, но и парках Владимира, причем, как отмечают жители, есть и сборщики-варвары, которые калечат деревья, используя незаконные способы добычи.

Как известно, в крупных городах и муниципалитетах, в том числе в Москве и всем Подмосковье, сбор березового сока вообще запрещен на региональном уровне. А насколько легальна добыча сока на территории нашего областного центра и в лесах 33 региона? Этот вопрос мы задали главному экологу города Владимира Сергею Сухопарову

Оказалось, что правила сбора березового сока регулируется, как областным законом, так и муниципальным нормативным актом. Так, закон №180 ОЗ от 11.12.2007 г. (в редакции 09.12.2008 г.) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд на территории Владимирской области» содержит пункт 6, который так и называется: «Заготовка березового сока».

По закону, заготовка березового сока производится только на деревьях, намеченных в рубку в течение ближайших 5 лет. Причем, осуществлять забор сока нужно специальным методом — подсочки.

Узнать места предполагаемых рубок березняка можно в лесничестве, на территории которого предполагается сбор сока. Ну а метод подсочки несложен. В дереве на высоте человеческой груди шуроповертом сверлится отверстие, диаметров 6-8 мм на глубину около 5 сантиметров, в которое вставляется шланг обычной медицинской капельницы. По нему сок стекает в емкость — привязанную к стволу банку или бутыль.

Фото с ресурса receptynazimu.com Что же касается городских лесов, парков, скверов и вообще территории города Владимира, то существует относительно недавний нормативный акт — постановление администрации города Владимира № 3114 от 12.09.2017 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента городских лесов муниципального образования». В нем также сказано, что добывать сок берез можно только с деревьев, намеченных в рубку. Узнать, есть ли такие поблизости от вашего дома, можно в районных администрациях.

Так что собирать сок с какого попало дерева, тем более в парках и скверах — незаконно, а к сборщикам могут возникнуть вопросы у полиции, патрулирующей места отдыха горожан.

Остается добавить, что, в отличии от России, у наших соседей из Белоруссии начало сезона сбора березового сока в последние годы стало настоящим национальным праздником. Государство выделяет специальные участки для массового сбора и организует скупку заготовленного гражданами сока по госцене (в прошлом году в пересчете на наши деньги за один литр выплачивалось 5,5 рублей), который отправляется на консервные заводы. Прошлой весной белоруссами было заготовлено 40 тысяч тонн (!) полезного и целебного напитка.