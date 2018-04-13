Ясмина Муратович и Артем Королев примерили маскарадные маски на открытии корнера Penhaligon’s в ГУМе

Окунуться в шлейф элегантных запахов с нотками королевского шика можно было на открытии нового корнера Portraits, который состоялся в ARTICOLI by Bosco.

Гости примерили на себя маскарадные маски, превратив это событие в яркий, карнавальный светский вечер в лучших традициях английской аристократии.

Бренд, основанный в 1870 году, по сей день отдает дань вековым традициям, но при этом всегда открыт для современных решений. Очевидно, благодаря этому контрасту он и стал бессмертной классикой, способной удовлетворить самые необычные желания своих поклонников всех возрастов.

Penhaligon’s является официальным поставщиком королевского двора, и сейчас его российская резиденция расположилась в самом сердце Москвы, где каждый может насладиться этим невероятным парфюмом.

К уже известным легендарным ароматам, чьи флаконы украшают головы тотемных животных, присоединились еще более загадочные и необычные члены этой семьи: The Bewitching Yasmine и The Uncompromising Sohan.

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Фото: пресс-служба