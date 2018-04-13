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Ясмина Муратович и Артем Королев примерили маскарадные маски на открытии корнера Penhaligon’s в ГУМе
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Ясмина Муратович и Артем Королев примерили маскарадные маски на открытии корнера Penhaligon’s в ГУМе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Окунуться в шлейф элегантных запахов с нотками королевского шика можно было на открытии нового корнера Portraits, который состоялся в ARTICOLI by Bosco.
Одними из первых смогли посетить подиум Penhaligon’s Ясмина Муратович, Артем Королев, Анна Ивченко, Виталий Козак, Екатерина Дарма, Инга Бергман, Маргарита Митрофанова и другие.
Гости примерили на себя маскарадные маски, превратив это событие в яркий, карнавальный светский вечер в лучших традициях английской аристократии.
Бренд, основанный в 1870 году, по сей день отдает дань вековым традициям, но при этом всегда открыт для современных решений. Очевидно, благодаря этому контрасту он и стал бессмертной классикой, способной удовлетворить самые необычные желания своих поклонников всех возрастов.
Penhaligon’s является официальным поставщиком королевского двора, и сейчас его российская резиденция расположилась в самом сердце Москвы, где каждый может насладиться этим невероятным парфюмом.
К уже известным легендарным ароматам, чьи флаконы украшают головы тотемных животных, присоединились еще более загадочные и необычные члены этой семьи: The Bewitching Yasmine и The Uncompromising Sohan.
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Текст: Татьяна Горшкова
Фото: пресс-служба
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