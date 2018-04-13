5 книг, которые обязательно стоит почитать прямо сейчас

Время, когда весна вступает в свои права, всегда вдохновляет предвкушением начала новой жизни. Пение птиц, улыбки прохожих, вечерние прогулки по городу — все это будет радовать нас несколько месяцев. Отличная пора, чтобы взять любимую книгу и отправиться в парк.

Сегодня мы делимся несколькими хорошими книгами, которые подарят нам атмосферу легкости и жизненного подъема.

Рэй Бредбери, «Вино из одуванчиков»

Когда-то очень давно двое мальчишек, Том и Дуглас, собирали летом одуванчики вместе со своим дедушкой. Из них они делали вино, закупоривали его в бутылки. По одной в день. Вино стояло в подвале на стеллаже, и каждый из этих сосудов хранил в себе память об одном из дней лета. Вон ту наверху видите? Это день, когда Дуглас купил себе теннисные туфли. Повесть складывается из историй разных людей, старых и молодых, счастливых и ищущих счастья, мечтающих и успевших позабыть свои мечты. Связывают их эти самые ребята с одуванчиками, для которых лето 1928 года станет местом и временем открытий. Они живы, они чувствуют… Нельзя забывать об этом!

Книга об Индии, которую вам не показывали в колоритных, ярких фильмах этой страны. Она не вызовет у вас мечтательного выражения на лице. Вы не улыбнетесь, читая историю близнецов Эсты и Рахель. Вас окутает липкая сырость дождя, и вы не отпустите роман, пока не дочитаете его до конца. То, что это семейная сага, говорит само за себя. Здесь вы подсмотрите, почему еще может быть несчастна семья. Кто в этом виноват, что с этим делать? Как не совершать ошибок, можно ли их совсем не совершать? Череда вопросов, которая будет носиться в голове и ждать рецептов исцеления от лауреата Букеровской премии. Но если вы не станете читать в этой книге только четкие черные строки, а впустите в себя ее подтекст, то, захлопывая книгу, поймете — вдохновение изменить жизнь уже поселилось внутри вас.

Иногда нам хочется помечтать и так приятно бывает придумать себе жизнь, в которой нет рутины, проблем, переживаний, а только общая эйфория и гармония! А еще лучше, если у нас вдруг появились бы какие-то способности, которые раскрасили бы нашу повседневность, вдохнули новые эмоции, буквально заставили с интересом посмотреть на дорогу до работы, недовольного соседа, домашние дела и этот замок в двери, который срабатывает через раз. Желание исполнить можно, если нырнуть в текст Леви. Там мальчик-мечтатель вам расскажет, каково это — быть на вид самым обычном ребенком, у которого развелись родители, а вместе с тем слышать, как тени людей делятся своей болью. А что бы поведали ему ваши тени?

Париж давно стал безусловным символом красоты, богемы и творческого начала. Там творили великие художники, музыканты, скульпторы, писатели… Место, которое притягивает таланты! Или которое из любого с помощью своего очарования сделает восхитительного гения, ну или по крайней мере — прекрасный предмет воздыхания. Анне Матвеевой захотелось поиграть с этими стереотипами и показать, что Парижем может быть не только город мечты. Этот сборник рассказов покажет читателю все срезы жизни в бесстыдной честности, так, как умеют только российские авторы. Только не подумайте, что это депрессивная книга. Разумеется нет! Улыбки от прекрасных, ироничных и тонких замечаний автора вам обеспечены.

И напоследок расскажем вам про книгу-мотивацию. Это то издание, которое буквально выгонит вас с дивана, где вы будете читать. Вы не писатель и не имеете отношения к творческим профессиям? «Это не важно!» — говорит автор. Всем нужно свое дело для души. Что-то, что будет выражать ваш внутренний мир, как бы высокопарно это ни звучало. Дети же все лепят, рисуют, вышивают, танцуют и много чего еще делают. И никто из них не думает, что у него нет способностей. Вырастают эти маленькие творцы, за ежедневными заботами забывают, как это прекрасно — следовать своим порывам творчества, и становятся нервными, несчастными, сомневающимися. А главное — они постоянно оборачиваются на чужое мнение. Слушают всех и каждого и ценят себя все меньше и меньше. Так что личный рассказ Элизабет Гилберт, снабженный примерами успешных творческий биографий, историями обычных людей, меткими наблюдениями и формулировками, наполняющими энергией, нужен всем.