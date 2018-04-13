Что пьют чукчи, чтобы согреться

Условия Крайнего Севера, в которых проживают чукчи и другие народы арктической расы, необыкновенно суровы для человека: семь месяцев в году здесь зима, почти полностью отсутствует солнце, часто бывают бураны, а температура опускается до –50 градусов. Неудивительно, что у чукчей существуют особенные выработанные веками приемы, которые помогают выжить.

Следует заметить, что русский врач XIX века Лев Францевич Гриневецкий, путешествовавший по Чукотке, писал, что из-за невыносимых условий жизни чукчи почти никогда не доживали до старости, погибая в расцвете лет.

Мех, жир и кости

В ход идут все хитрости, на которые только способен человек: во-первых, зимняя одежда чукчей сшита из олених шкур или из шкур морских животных особым образом — внутрь шерстью и шерстью наружу. Два слоя меха не дают замёрзнуть даже в лютый мороз.

В яранге обязательно устраивается еще и полог, в котором спят. И если во внутреннем помещении яранги может быть прохладно, то в пологе — всегда тепло. Правда, его приходится периодически вытаскивать наружу и выбивать, чтобы оббить намерзший иней, который образуется от дыхания людей.

На охоту чукчи брали с собой спальный мешок, пошитый из оленьего меха, в котором спят, раздевшись донага, чтобы лучше согреться.

Чтобы не мерзнуть зимой, чукчи натирали тело густым моржовым жиром и не мылись, последнее, впрочем, было просто невозможно зимой.

Ярангу топили всем, чем придется — например, тундровым мхом, а чтобы он дольше горел, обливали его жиром, жгли кости животных и ребра китов, тоже политые жиром. Использовали и древесину — для этого специально ездили в русла рек, где старались выкопать из-под снега сухие стволы деревьев, принесенные водой, реже использовали ветви кустарника, во время пурги дрова приходилось экономить.

Физическая нагрузка и кровь оленя

В пути, на охоте или во время кочевья, замерзнув, чукчи прибегали к тому же методу, к которому прибегают и русские охотники — согревались физической работой, например, соскакивали с саней, влекомых оленями или собаками и бежали рядом.

Но без питательной и горячей еды и питья выжить в тундре было бы невозможно, и тут на выручку снова приходили олени.

Чтобы быстро восполнить недостаток сил и питательных веществ чукчи пили их теплую кровь, причем, для этого не нужно было убивать животное — достаточно было сделать небольшой надрез некрупного сосуда на шее и подставить чашку или просто прильнуть губами к шкуре животного.

Скорее всего, этот обычай имел еще и ритуальное значение, ведь шаманы считали, что душа животного находится в его крови, и выпив его кровь, чукча надеялся получить частичку его силы.

Кровь хищников табуирована

Точно так же чукча поступал и с кровью убитого на охоте животного, а если приходилось забивать домашнего оленя, то на пиршество собиралась вся родня — парное оленье мясо обладает нежнейшим вкусом, который теряется через час после забоя.

Особую радость семье могли доставить кусочки сырой оленины, которые макали в кровь и тут же съедали, получая при этом много полезных веществ — от витаминов А и D до железа, фосфора, кальция и калия.

Медики выяснили, что у чукчей, употреблявших в пищу кровь и сырое мясо, гемоглобин был выше, а наличие витаминов и микроэлементов в организме приходило в норму. Именно эта калорийная пища позволяла выживать и выращивать детей здоровыми.

Советский этнограф Владимир Германович Тан-Богораз указывал, что относительно добычи у чукчей существовал запрет на сырое мясо хищников: медведей, росомах, волков и хищных птиц, но употреблялась кровь зайцев, куропаток, уток и гусей.

Пустой чай и густой бульон

Разумеется, чукчи, как и другие северные народы, переняли у русских обычай пить чай, и еще в XIX веке горячий чай, сваренный в котелке на комельке внутри яранги стал обычным напитком северного народа.

Геолог Сергей Владимирович Обручев в своих воспоминаниях о быте чукчей писал, что в тридцатых годах XX века они употребляли этот горячий напиток, но пили его совершенно без всяких приправ, «пустым», что крайне разочаровывало ученого.

Он же указал еще один источник питательных веществ для чукотской семьи — горячий бульон. Чукчи не варят супы, но варят мясо и пьют вкусный, свежий горячий бульон. Этот бульон становится единственными источником воды и во время долгой зимней ночи или пурги — захотев пить, каждый из членов чукотской семьи может подойти к котлу, зачерпнуть в кружку бульон и выпить, сколько хочет.

Этим же напитком утоляли жажду и пастухи — считалось, что человек, осуществляющий тяжелую работу, не должен пить сырую воду. Скорее всего, запрет этот был обусловлен тем, что разгоряченный мужчина, напившись ледяной воды может заболеть и умереть.

Обручев писал и о том, что несмотря на все ухищрения, у чукчей часто случаются обморожения: его знакомый чукча Тнелькут пришел вечером к яранге с обморожениями на руке и на щеке и «с воодушевлением» рассказал, что за ночь в пургу от холода в стаде околело 10 оленей.

Согреться до смерти

К сожалению, вместе с русскими на Чукотке появилась и водка, которую русские ошибочно употребляли в качестве согревающего средства. Не имеющие в своем организме ферментов для быстрого расщепления алкоголя, чукчи становились рабами «огненной воды». Дело в том, что метаболизм этанола у них медленный, и его концентрация в крови долгое время остается высокой.

К восьмидесятым годам XX столетия алкоголизм принял размеры катастрофы, причем чукчанки в этом вопросе не отставали от мужчин, Смертность от алкоголя среди женщин-чукчанок в 1980—1994 годы в 2,3 раза превышала смертность среди русских женщин, а 1994 году водка стала причиной 42,2% смертей чукотских женщин — согреться алкоголем нельзя, а вот замерзнуть насмерть, напившись, вполне реальная перспектива.

Несмотря на введенные запреты и ограничение на продажу спиртного, пьянство коренного народа до сих пор остается проблемой на Чукотке.