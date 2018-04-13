Жизнь Татьяны Калининой в ее 79 лет не стоит на месте

СОКОЛЬСКОЕЖизнь Татьяны Калининой в ее 79 лет не стоит на местеРукоделие для многих женщин — это не только часть повседневной жизни, но и увлекательное хобби. По профессии наша землячка Татьяна Евлампиевна Калинина медик, трудилась в роддоме, затем медицинским работником на автотранспортном предприятии.

Побывав в гостях у радушной гостеприимной женщины, увидев изделия, которыми украшен ее дом, даже самой захотелось научиться такому рукоделию. Она удивительная мастерица: шьет, вяжет, вышивает, рисует и даже поет.

Главным занятием Татьяны Евлампиевны является создание ярких домашних ковриков. Их она смастерила огромное количество. Половички получаются самые разные: круглые, овальные, в виде солнца и черепахи. В ход идут старые вещи. Не так-то просто эти коврики мастерить, нужно подготовить немало заготовок из ткани, а затем кропотливо их сшить или связать. Так уж повелось в их семье, что рукоделие передается из поколения в поколение. Сейчас у Татьяны девять внуков и три правнука. И, конечно, свое мастерство и умение она передает им.

Кроме того, женщина сажает огород, любит цветы и с удовольствием занимается их разведением. Более 20 лет являлась участницей вокального объединения «Родниковая вода», созданного в районном Доме культуры. В исполнении этого коллектива прозвучало немало душевных народных композиций на праздниках и концертах поселка.

Т. Калинина — председатель клуба «Анастасия», и каждый месяц участники дружным составом собираются на творческие встречи. Темы мероприятий самые разнообразные, главное всем собравшимся есть что рассказать и чем поделиться.

Жизнь Татьяны Калининой в ее 79 лет не стоит на месте. Она наполнена заботой о близких людях, хлопотами по дому, а также насыщена творческой деятельностью.

Автор: Ирина Масарова

Источник: «Сельская новь»