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Экспертная комиссия оценила товары участников конкурса «Сделано на Кубани»
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Экспертная комиссия оценила товары участников конкурса «Сделано на Кубани» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Как ранее отмечал глава региона Вениамин Кондратьев, присвоенный после проведения конкурса товарный знак станет узнаваемым брендом и гарантом высокого качества продукции наших предприятий. Это поможет не только кубанцам, но и жителям нашей страны акцентировать внимание на товарах Краснодарского края. Только качественные и экологичные продукты смогут получить маркировку «Сделано на Кубани».
По словам руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Романа Куринного, победа в конкурсе даст участникам право использовать знак в рекламных целях на протяжении двух лет. Обязательное условие в том, что после присвоения знака производители обязаны поддерживать качество товара на должном уровне.
На экспертную оценку в номинации «Продовольственные товары» были представлены хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, рыбные, мясные и колбасные изделия, мука, сахар, чай, крахмал, минеральная вода, соки, вина и винные напитки, масло растительное, соусы, мед.
В номинации «Непродовольственные товары» были представлены мебель для дошкольных и учебных учреждений, бытовая химия, изделия трикотажные.
В номинации «Товары производственно-технического назначения» эксперты провели оценку качества товаров, наличие подтверждения соответствия, в том числе сертификацию, обязательное декларирование, изучили документы, подтверждающие качество товара, динамику объемов производства и продаж, а также сведения об основных поставщиках, количестве сырья и месте его производства, материалов, комплектующих и т.д.
Оценка проводилась в несколько этапов в течение трех дней. В состав комиссии вошли специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, департамента промышленной политики, специалисты Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, представители различных предприятий и экспертных организаций Кубани.
В мае пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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