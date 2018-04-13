Экспертная комиссия оценила товары участников конкурса «Сделано на Кубани»

Как ранее отмечал глава региона Вениамин Кондратьев , присвоенный после проведения конкурса товарный знак станет узнаваемым брендом и гарантом высокого качества продукции наших предприятий. Это поможет не только кубанцам, но и жителям нашей страны акцентировать внимание на товарах Краснодарского края. Только качественные и экологичные продукты смогут получить маркировку «Сделано на Кубани».

По словам руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Романа Куринного, победа в конкурсе даст участникам право использовать знак в рекламных целях на протяжении двух лет. Обязательное условие в том, что после присвоения знака производители обязаны поддерживать качество товара на должном уровне.

На экспертную оценку в номинации «Продовольственные товары» были представлены хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, рыбные, мясные и колбасные изделия, мука, сахар, чай, крахмал, минеральная вода, соки, вина и винные напитки, масло растительное, соусы, мед.

В номинации «Непродовольственные товары» были представлены мебель для дошкольных и учебных учреждений, бытовая химия, изделия трикотажные.

В номинации «Товары производственно-технического назначения» эксперты провели оценку качества товаров, наличие подтверждения соответствия, в том числе сертификацию, обязательное декларирование, изучили документы, подтверждающие качество товара, динамику объемов производства и продаж, а также сведения об основных поставщиках, количестве сырья и месте его производства, материалов, комплектующих и т.д.

Оценка проводилась в несколько этапов в течение трех дней. В состав комиссии вошли специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, департамента промышленной политики, специалисты Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, представители различных предприятий и экспертных организаций Кубани.

В мае пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.