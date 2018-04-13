Дзен: как снять напряжение в мышцах

Колумнист BeautyHack Владимир Животов рассказал, почему важно научиться расслабляться, как мысли влияют на тело и что нужно сделать, чтобы снять мышечное перенапряжение.

Пролог

Расслабление — важная вещь, которую мы часто игнорируем. И очень напрасно.

Невозможно быстро и четко решить ни одну задачу, постоянно думая о том, что приготовить на ужин, когда найти время на врача, куда поехать отдыхать с детьми и почему постоянно болит правый висок или левая нога.

В данном случае вся энергии уходит на поддержание внутреннего диалога — об эффективности и продуктивности не может быть и речи. Кстати, семейная жизнь (а точнее ее интимная составляющая) тоже очень страдает от неумения расслабляться. Рассказываю, как научиться это делать.

По полочкам

Состояние мыслей влияет на тело: вы обеспокоены = вы напряжены. И наоборот. Тело влияет на мысли! Вспомните свое состояние после хорошего массажа, или, например SPA — и думается, и «дышится» легче. Перед тем, как начать расслаблять тело, подумайте о том, что заставляет вас улыбаться. При этом контролируйте свое состояние. Как только вы начинаете улыбаться и испытываете положительные эмоции, тело уже немного расслабляется — как будто «рассасывается» какой-то твердый комочек.

Следующий этап — дыхание. Не нужно осваивать какие-то специальные техники. Просто контролируйте каждый вдох и выдох: чувствуйте, как воздух входит через носовую полость, попадая в носоглотку, гортань, трахею и легкие. Сосредоточьтесь на движениях живота и грудной клетки. В какой-то момент вы начнете получать удовольствие от процесса. Как только это случилось, можно приступать к следующему этапу.

Самый простой способ — душ. Расслабляющие свойства воды известны с давних времен.

Не становитесь под душ сразу! Сначала полейте тепловой водой кисть, почувствуйте, как она согревается. Представьте, как из нее «стекает» весь негатив и напряжение, скопившиеся за день.

Подставьте под струю предплечье, затем плечо. Поменяйте руки. Сделайте то же самое с ногами: стопа, голень, бедро. Дальше на очереди — голова и шея. В процессе все время представляйте, как вода уносит «лишние» мысли. Когда встанете под душ, почувствуете, что тело полностью расслаблено.

Постойте несколько минут. Сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Усилят эффект расслабления самомассаж с эфирным маслом, обладающим успокаивающими свойствами. После этого примите горизонтальное положение и немного полежите. Можно включить расслабляющую музыку. Практикуйте подобные процедуры хотя бы один-два раза в неделю.