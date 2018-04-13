Поподушка — подушка в виде крепких женских ягодиц

Однажды парень по имени Джиа вернулся домой после встречи с девушкой. Он никак не мог уснуть и стал думать о девушке, о ее улыбке, теле… ну и, понятное дело, о выдающейся попе. Очень ему хотелось прикоснуться к ней или положить на нее голову. И тут — идея! Почему бы не сделать подушку в виде женских ягодиц.

И вуаля, на 100 процентов натуральная подушка в форме больших и крепких ягодиц готова. Идеальное сочетание комфорта, функциональности и формы. Проект подушки The Buttress успешно собрал нужную сумму для запуска продукции на Kickstarter, который ожидается в июне 2018 года.

Источник: thebuttresspillow.com Чудо-подушка сделана из 100-процентного и высококлассного натурального латекса, покрыта тканью базового черного цвета, бирюзового или белого, которая сильно напоминает штаны для йоги. К подушке прикреплен ремешок, чтобы ее удобно было носить.

Производители клянутся, что изделие отлично подходит для сна в любом положении, хоть на спине, хоть вниз лицом, кому как нравится.

Заказать подушку можно за 59 долларов.